ПВО сбила 60% баллистических ракет во время атаки на Киев: Зеленский объяснил, что мешает уничтожать больше

Во время атаки на Киев 23 сентября украинская ПВО сбила 60% российских баллистических ракет. Ранее этот показатель во время отдельных ударов опускался до 10 % или даже до нуля.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Нью-Йорке.

В чем заключается главная проблема ПВО?

После атаки 23 сентября на Киев президент пообщался с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножком. Они доложили о 3 волнах баллистических ударов по Киеву.

На этот раз украинским силам удалось сбить 60% баллистических ракет. В то же время глава государства подчеркнул, что хотел бы видеть значительно более высокий показатель перехвата.

По словам Зеленского, в 2026 году уже были атаки, во время которых украинские силы сбивали лишь 10% баллистических ракет или вообще не могли их перехватить.

И не потому, что кому-то не хватает опыта. Кому-то не хватает ракет,

– пояснил президент.

Зеленский также заявил, что просил президента США Дональда Трампа помочь Украине с ракетами, несмотря на дефицит запасов в США и у партнеров. Украина параллельно ищет возможности получить дополнительные ракеты для ПВО от европейских и других государств.

Он также подчеркнул, что Киев вынужден собирать сотни ракет для ПВО буквально "по крупицам".

По две. По одной. Идем на такие шаги... о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты. Вот такая очень сложная работа,

– пояснил Зеленский.

Эти вопросы часто решаются на самом высоком уровне, ведь переписка между соответствующими командами не всегда приносит результат из-за ограниченных запасов.

В то же время Зеленский отметил, что наибольшие возможности для масштабной помощи Украине в этом направлении имеют США.

Безусловно, если кто-то и мог бы помочь в массовом масштабе, так это США. Я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на то, что это большой дефицит, и несмотря на то, что у всех полупустые склады из-за войны на Ближнем Востоке, скажу честно. Но мы работаем со всеми,

– сказал он.

Напомним, что украинская ПВО адаптируется к новым вызовам, однако в настоящее время сталкивается с двумя основными проблемами – реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами.

Как рассказал 24 Каналу командир 429-й бригады Сил беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, пропеллерные "Шахеды", которые ранее создавали значительную нагрузку на ПВО, теперь удается сбивать более чем в 90% случаев, а большинство крылатых ракет также успешно уничтожают.

В то же время реактивные БПЛА остаются сложной целью, хотя украинские производители уже разработали четыре средства, которые продемонстрировали эффективность в ходе боевых испытаний. Вторая проблема – баллистические ракеты, для противодействия которым Украина в значительной степени полагается на системы Patriot и нуждается в дополнительных ракетах-перехватчиках.

Федоренко отметил, что Киев параллельно работает с международными партнерами над получением переносных и стационарных ЗРК, которые могут усилить защиту от реактивных беспилотников.