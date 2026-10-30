"Стараются забыть фамилию": американистка объяснила, почему республиканцы избегают Трампа

О необычной ситуации в американской политике рассказала 24 Канал политический аналитик, член Европейской сети лидеров в Великобритании Александра Филипенко. Она подчеркнула, что кандидатов от консерваторов все больше пугает токсичность президента США среди избирателей.

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Почему однопартийцы стоят в стороне от Трампа

По словам Александры Филипенко, республиканцы, которые сейчас участвуют в предвыборных кампаниях, стараются ни в коем случае не пересекаться с одиозным политиком. Они избегают совместных появлений как в телеэфирах, так и в агитационных материалах.

Те республиканцы, которые сейчас активно участвуют в предвыборной гонке, стараются не появляться вместе с Трампом – ни в эфирах, ни на буклетах, ни вообще упоминать где-либо фамилию Трамп. Стараются забыть фамилию Трампа вообще и не называть себя "трампистами"– подчеркнула политический аналитик.

В то же время сам Трамп не прекращает публичную активность. Он регулярно выступает перед избирателями как шоумен и повторяет заявления о "украденных выборах 2020 года" и личных победах, что только ухудшает положение коллег по партии. Кроме того, политику трудно привести реальные достижения, которые облегчили бы жизнь американцев на фоне роста цен на топливо и жестких действий миграционной службы.

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Как ситуацией пользуются оппоненты

Представители Демократической партии быстро воспользовались провальными позициями лидера республиканцев. В штатах с ожесточенной конкуренцией демократы массово скупают рекламу, в которой напоминают о связях оппонентов с Трампом и приводят их прошлые комплименты в его адрес.

Ранее аналитики отмечали, что из-за собственных экономических провалов Трамп и не действует как командный игрок, и игнорирует интересы собственной партии в преддверии выборов. К тому же политика президента несет для республиканцев существен риск потерять большинство в Сенате.

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