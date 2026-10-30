"Стараються забути прізвище": американістка пояснила, чому республіканці уникають Трампа

Про незвичну ситуацію в американській політиці розповіла 24 Каналу політична аналітикиня, членкиня Європейської мережі лідерів у Великій Британії Олександра Філіпенко. Вона наголосила, що кандидатів від консерваторів дедалі більше лякає токсичність президента США серед виборців.

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Чому однопартійці цураються Трампа

За словами Олександри Філіпенко, республіканці, які зараз беруть участь у виборчих кампаніях, намагаються ніяк не перетинатися з одіозним політиком. Вони уникають спільних появ як у телеефірах, так і на агітаційних матеріалах.

Ті республіканці, які зараз активно беруть участь у передвиборчих гонках, намагаються не бути разом із Трампом – ні в ефірах, ні на буклетах, ні взагалі згадувати десь прізвище Трамп. Стараються забути прізвище Трампа взагалі і не називати себе трампістами– наголосила політична аналітикиня.

Водночас сам Трамп не припиняє публічної активності. Він регулярно виступає перед виборцями як шоумен і повторює заяви про "украдені вибори 2020 року" та особисті перемоги, що тільки погіршує становище колег по партії. Крім того, політику важко навести реальні досягнення, які полегшили б життя американців на тлі зростання цін на пальне та жорстких дій міграційної служби.

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Як ситуацією користуються опоненти

Представники Демократичної партії швидко скористалися провальними позиціями лідера республіканців. У штатах із запеклою конкуренцією демократи масово викуповують рекламу, де нагадують про зв'язки опонентів із Трампом та наводять їхні минулі компліменти на його адресу.

Раніше аналітики зазначали, що через власні економічні провали Трамп не діє як командний гравець та ігнорує інтереси власної партії напередодні виборів. До того ж політика президента несе для республіканців суттєвий ризик втратити більшість у Сенаті.

Політична аналітикиня про політику Трампа та маніпуляції Путіна: відео