"Ризик втрати Сенату": політолог пояснив, як Трамп руйнує виборчу кампанію в США

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу проаналізував політичні кроки Дональда Трампа напередодні голосування.

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Провал у хитких штатах та прорахунки з Кремлем

За його словами, зовнішньополітичні рішення американського політика суперечать прагненням більшості громадян країни. Зокрема, близько 70% американців підтримують Україну, а майже 90% негативно ставляться до Путіна.

Спроби загравати з російським диктатором стають суттєвим мінусом для Республіканської партії. Через окремі ініціативи Трампа, які порушують американське законодавство, низка урядовців Білого дому змушена шукати юридичну підтримку. Крім того, невдалі кадрові рішення погіршують ситуацію у хитких регіонах.

У Техасі, де республіканці перемагали понад 40 років поспіль, через висунення непопулярного кандидата наразі лідує демократ– зауважив Леонов.

Експерт зазначив, що Путін фактично відхилив пропозиції щодо швидких домовленостей і переніс ключові зустрічі на період після виборів. Проте Трамп продовжує вірити в можливу допомогу з боку Росії через власні ілюзії та спогади про події 2016 року.

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Ризики втрати більшості в Сенаті

За прогнозами, Республіканська партія має високий ризик втратити більшість у Сенаті – орієнтовно 53 проти 47 місць на користь Демократичної партії. Такий результат стане важким ударом для Трампа. Водночас у суспільстві США зберігається високий запит на підтримку України та посилення санкцій проти Росії, що створює підґрунтя для відновлення двопартійної підтримки у новому складі Конгресу.

Раніше соціологи оприлюднили дані, що рейтинг підтримки Трампа впав до 31%. Експерти наголошували, що через деструктивну політику свого лідера республіканці можуть програти вибори до обох палат американського парламенту.