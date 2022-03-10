Почему "режим прекращения огня" играет на руку русских оккупантов

Оперативная обстановка сейчас складывается так, что российским оккупантам выгоден режим прекращения огня. Это обусловлено следующими факторами.

Провал блицкрига

В ходе двухнедельных боевых действий российские оккупанты потеряли убитыми и раненными 1/3 своего оккупационного контингента. Потери в технике превысили 40% от общего количества.

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Конечно же, Россия не намерена отказываться от своих планов оккупации Украины от Харькова до Одессы, с захватом Киева, для парализации, как им кажется, центра власти.

Но, после провала блицкрига и в целом стратегии мобильного и динамичного захвата Украины, они решили на ходу переодеваться в классические советские методики ведения войны.

В свою очередь, для этого им нужно восполнить растерянный потенциал первого рывка, а именно – компенсировать потери в живой силе и техники, а так же обеспечить для продолжения боевых действий необходимое количество боеприпасов и ГСМ.

Орки копят силы

Сейчас со всей России в Украину опять свозят личный состав и технику, как это было несколько месяцев подряд до вторжения. Но, как и всегда, катастрофическая логистика не позволяет это осуществлять остаточно оперативно.

Российским войскам необходимо до месяца, чтобы восстановить те потери, которые они понесли в ходе первой волны. Одна неделя от этого месяца уже прошла.

Каждую неделю, железнодорожные составы подвозят к границам с Украиной в среднем до 7 тысяч военнослужащих.

Я не говорю об их моральном и психологическом настрое, а так же о том, что вторая волна это не наиболее боеспособные подразделения и техника, которые были перемолоты ВСУ в первую же неделю, а их второсортные представители. Тем не менее, это боевые единицы которые всё же способны убивать.

У врага не может быть тыла

Таким образом, режим прекращения огня это вовсе не предвестник мира, а как раз наоборот – возможность врагу набраться сил, для того, чтобы пролить ещё больше крови, разрушить ещё больше городов и продвинуться ещё дальше вглубь территории Украины.

И это должны понимать уже не столько в Киеве, сколько в Европе, где готовы нас призывать к мирным переговорам и лоббируют режим прекращения огня. Им проще говорить, поскольку российский оккупант не на их земле. По крайней мере, пока.

Украинская армия и территориальная оборона должны ежедневно наносить урон врагу, трепать его и кромсать, не давая ни единого шанса на отдых, перегруппировку и восполнение резервов.

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