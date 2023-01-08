Россия должна была производить стратегические ракеты с начала вторжения в Украину. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Почему Россия не начала производить больше ракет

На сегодняшний день Россия потеряла около 81% своих запасов стратегических ракет и 19% – запасов тактических ракет. Так, оккупанты имеют остатки своих производственных запасов:

92 ракеты "Искандер" 9М723,

52 ракеты "Искандер" 9М728/9М729,

118 ракет "Х-101" и "Х-555/55СМ",

162 ракеты "Х-22/32",

53 ракеты "Х-47М2" "Кинжал",

59 ракет морского базирования "Калибр".

Эксперты говорят, что перед началом большой войны необходимо увеличить производство ракет и перевести свою военную промышленность на военное положение после начала вторжения. Однако Россия не сделала ни того, ни другого.

Несостоятельность Путина мобилизовать российскую промышленность для поддержки военных усилий в Украине может быть следствием опасений, что дальнейшие экономические срывы могут вызвать внутреннее недовольство в России из-за того, что западные режимы санкций наложили значительные ограничения на российскую военную промышленность,

– рассказали в ISW.

Эксперты отметили, что нынешний уровень истощения российских стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения оккупантами будущих масштабных серий ракетных ударов по Украине. Впрочем, захватчики могут продолжать обстреливать нашу страну и угрожать жизни мирного населения.

Россия испытывает проблемы с производством ракет

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что запасы ракет у россиян постепенно иссякают. К тому же Россия не может в полной мере восстанавливать ракетный ресурс. Мусиенко считает, что это не заставит страну-агрессора прекратить обстрелы Украины.

По его словам, Россия может применять разные тактики ракетных атак.