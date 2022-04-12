Почему России никто не верит

Россия истерически закрыла все свободные СМИ. Выгнала из страны почти всех иностранных корреспондентов. Скандально убила любые онлайн-площадки, заменив их собственными инфантильными суррогатами.

Цензура тотальная

Россия принимает решение о немедленном внесудебном закрытии любого СМИ (включая иностранные агентства) по представлению прокуратуры.

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"Роскомнадзор" посылает письма с угрозами международным сервисам со штаб-квартирами в других странах ("Категорически запрещаем оскорблять Россию, иначе организуем ядерную зиму!").

Россия панически опасается вести публичные дискуссии. В студиях своих пропагандистских ток-шоу собирает клиентов строго по "психиатрическим паспортам соответствия".

Крокодильи слезы

И вот на фоне всего этого Россия жалобно так скулит: "А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честны, открыты, несем правду и только правду? Это же Украина, аккредитовавшая на войну более 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки".

Фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство россиян на виду во всем мире.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: