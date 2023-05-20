Несмотря на отличную работу украинской ПВО и дефицит ракет в России, оккупанты продолжают террористические акты, ведь имеют соответствующий приказ. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Жданов предположил, что подобное "ракетобесие" будет продолжаться до начала украинского контрнаступления, ведь потом у генштаба России будут совсем другие задачи и проблемы. Кроме того, они могут продолжаться вплоть до полного истощения ракетных запасов агрессора.

Приказ бункерного

Военный эксперт рассказал, что у россиян сейчас ощущается ракетный дефицит, пополнять запасы быстро у них нет возможности.

Однако есть информация, что на ежедневных обстрелах настаивает лично Владимир Путин. Генеральный штаб рекомендует ему придержать ракеты, но, говорят, что Путин настаивает категорически,

– добавил аналитик.

Военный преступник и президент России полагает, что подобные действия могут заставить Украину прекратить огонь на линии фронта. Однако он глубоко ошибается.

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