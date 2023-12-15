Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Кремль также ведет активные наступательные действия по подрыву международной поддержки Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россия проводит ИПСО
Юсов заявил, что государство-террорист продолжает проведение своих психологических операций. Таким образом Кремль пытается ослабить проукраинскую коалицию.
Один из важных моментов в проведении ИПСО и использования ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире,
– объяснил разведчик.
По его словам, Россия хочет создать впечатление якобы безнадежности борьбы Украины и невозможности победы над страной-агрессорой. Для этого оккупанты используют своих агентов влияния и направленные на международное сообщество заявления.
В то же время Юсов заметил, что тактика россиян не работает. Он подчеркнул, что международная коалиция устойчива, а поддержка Украины продолжается. Представитель ГУР также добавил, что наше военно-политическое руководство и дипломаты очень тяжело работают для этого.
Другие заявления украинской разведки
- Недавно представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что Владимир Путин подтвердил намерения российских захватчиков продвигаться дальше. Но, по его словам, России не хватает необходимых для этого военных ресурсов.
- Не так давно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что государство-террорист на это время не имеет планов о продолжении войны против Украины в 2025 году. Однако он предположил, что в конце 2024 года оккупанты могут скорректировать их.
- Напомним, Андрей Юсов заявил, что Россия воюет против Украины на многих направлениях. Речь идет не только о ракетных ударах и атаках дронами-камикадзе, но и о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Наше государство готовится к возможным угрозам со стороны страны-агрессорки.