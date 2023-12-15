Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Кремль также ведет активные наступательные действия по подрыву международной поддержки Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия проводит ИПСО

Юсов заявил, что государство-террорист продолжает проведение своих психологических операций. Таким образом Кремль пытается ослабить проукраинскую коалицию.

Один из важных моментов в проведении ИПСО и использования ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире,

– объяснил разведчик.

По его словам, Россия хочет создать впечатление якобы безнадежности борьбы Украины и невозможности победы над страной-агрессорой. Для этого оккупанты используют своих агентов влияния и направленные на международное сообщество заявления.

В то же время Юсов заметил, что тактика россиян не работает. Он подчеркнул, что международная коалиция устойчива, а поддержка Украины продолжается. Представитель ГУР также добавил, что наше военно-политическое руководство и дипломаты очень тяжело работают для этого.

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