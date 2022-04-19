Почему Россия до сих пор не рухнула

Украинцы спрашивают. Когда наконец-то эффект санкций мы сможем увидеть и почему Россия еще не рухнула.

Прямая речь

Отвечает председатель Центрального Банка России Набиуллина Эльвира Сахипзадовна: "Экономика России может жить на запасах временно, уже во втором или начале третьего квартала 2022 года экономика страны войдет в период структурной трансформации. все больше сказываться на экономике".

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Короче говоря. Мы все ждем, когда наступит та же структурная трансформация.

И глава Центрального Банка врага обещает, что скоро. И кто мы такие, чтобы с ней спорить. Она точно знает свою экономику лучше.

"Трансформация" неизбежна

Просто Набиуллина не может сказать, что экономика "навернется", а должна говорить, о "структурной трансформации". Это как с бабочкой, которая превратилась из гусеницы, только наоборот.

Ну что ж, трансформация бывает разной.

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