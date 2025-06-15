На самом же деле ситуация на фронте остается сложной для россиян. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала проанализировал ситуацию на Кураховском и Лиманском направлениях.

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Почему Россия рвется в Днепропетровскую область

Целью российского командования вряд ли является именно прорыв в Днепропетровскую область. Это, скорее, носит пропагандистский или информационный характер – попытка прикрыть трудности или даже неудачи россиян в реализации своих планов по захвату Покровска и ликвидации его как важного логистического узла.

Им уже частично удалось ограничить возможности Покровска как логистического хаба на направлениях Торецк, Часов Яр и Константиновка, ведь ключевой маршрут Павлоград – Покровск – Константиновка сейчас перерезан,

– отметил Павел Лакийчук.

К северу и северо-западу от Покровска враг пытается наступать одновременно в направлениях на Константиновку и на сам Покровск. Это создает опасное выступление. В то же время попытки охватить Покровск с юго-запада уже много месяцев не приносят результата – несмотря на постоянные штурмы и прорывы, россиянам не удается достичь поставленных целей. Силы обороны контратакуют и удерживают позиции.

Также враг не может прорваться к трассе Покровск – Павлоград, которая является ключевой. По этой причине они пытаются расширить зону наступления и частично заходят на территорию Днепропетровщины. Это позволяет российской пропаганде заявлять, что "мы уже в Днепропетровской области" – мол, это победа. Хотя на самом деле это не так.

"В российской глубинке люди не смотрят карты Deep State. Они слушают только, что говорят им пропагандисты, и воспринимают это за чистую монету", – отметил Лакийчук.

О ситуации на Кураховском и Лиманском направлениях

Что касается других направлений, там ситуация не менее сложная. В частности, в районе Кураховского направления, а также на всей линии южного фронта – от юга Донецкой области до Запорожья. Здесь ситуация критическая: враг с юга прорвался к Комару, а с запада зашел в Багатырь. Это создает реальную угрозу масштабного продвижения – не на несколько, а на десятки или даже сотни километров.

Где там можно закрепиться на следующем рубеже – мне сложно сказать. Надеюсь, что наше командование имеет планы, и у нас есть другая линия обороны, как обещали Запорожская и Донецкая ОВА, что они готовятся,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Также очень опасно на Лиманском направлении. Враг пытается осуществить фланговый удар. Основные силы развивают наступление на Константиновку, Дружковку и Краматорск с юга, заходя в тыл нашей группировки в районе Часового Яра. Очевидно, цель – окружить Краматорск, Лиман и Славянск, а следовательно – отрезать тыл Северского выступления.

Ситуация на фронте сложная, но наше командование прилагает максимум усилий, чтобы не допустить реализации российских планов.

Прорвалась ли Россия к Покровску: смотрите на карте