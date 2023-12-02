Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала отметил, что в ночь на 2 декабря Россия запустила по Украине "Шахеды" и одну ракету Х-59, которую уничтожили наши силы ПВО.

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Какой запас ракет у России

Свитан отметил, что оккупанты пока не будут использовать ракеты, ведь перед широкомасштабным вторжением в Украину у них было более 3 тысяч ракет. В прошлом году перед зимним периодом было около 2 тысяч ракет.

Сейчас у них и тысячи (ракет – 24 Канал) нет. То есть они вошли в неприкосновенный запас,

– заметил полковник запаса.

По его словам, россияне должны довести количество ракет хотя бы до уровня нулевых запасов по пределу неприкосновенного запаса, а уже потом, возможно, накапливать для дальнейших наступательных действий.

Однако, подчеркнул Свитан, это не значит, что россияне не могут их использовать. Они вполне способны в любой момент принять решение о запуске одной волны крылатых ракет.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Почему Шойгу лжет об Авдеевке

Полковник запаса отметил, что то, что глава российского минобороны Сергей Шойгу пытается представить попытки наступления на Авдеевку как "активную оборону", является примерно той же картиной, как в свое время с "отрицательным наступлением". Дальше они будут переходить в "пассивную оборону".

А потом у них как вишенка на тортике – "жест доброй воли",

– сказал Свитан.

Он не исключает, что этот "жест доброй воли" может быть из-под Авдеевки примерно в пределах Нового года или по крайней мере из-под нескольких направлений.

Чем важна Авдеевка

Свитан объяснил, что мы удерживаем Авдеевку – потому что это очень хороший плацдарм для освобождения Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

По его словам, от промзоны Авдеевки остается всего несколько километров до Ясиноватской развилки. А оттуда уже направление движения на Спартак, Донецк, Авдеевку, Горловку, Енакиево, Ясиноватую, Макеевку. Россияне это прекрасно понимают.

Как только мы выйдем на Ясиноватскую развилку – из Донецка, Макеевки, Ясиноватой сразу съедут все заброды,

– считает полковник запаса.

Речь идет, добавил военный эксперт, обо всех россиянах, прибывших в эти города за последние 50 – 70 лет, в том числе и за последние 10 лет.

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