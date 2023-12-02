Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, захватчики продолжают попытки продвигаться пехотой, но несут потери.
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Враг нанес четыре авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов в сутки.
"Защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - подчеркнул командующий.
Общие потери врага составляют 495 человек.
Также генерал сообщил, что враг потерял восемь единиц военной техники, в частности:
- 4 ББМ,
- 2 БпЛА,
- 2 автомобиля.
Еще 13 единиц техники врага повреждены.
Тарнавский также отметил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Враг уменьшил количество атак
Спикер Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано почти в 1,5 раза меньше вражеских атак, чем за предыдущие сутки.
"Пока продолжаются бои. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" и возле Авдеевки враг почти в 1,5 раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками", - подчеркнул полковник.
По его словам, одна из причин – большие потери врага. Также он отметил, что активность вражеской авиации и артиллерии уменьшилась – за сутки зафиксировано 4 авиаудара, в то время как когда-то фиксировалось 17 – 18.
Ситуация у коксохима
Относительно ситуации вокруг Авдеевского коксохимического завода Штупун заявил, что предприятие контролируют ВСУ. По его словам, "враг пытается туда заскочить, но пока только теряет свои пехоту и технику".
В Авдеевской промзоне продолжаются "жестокие бои".
Штупун также отметил, что морально-психологическое состояние российских оккупантов достаточно низкое.