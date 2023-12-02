Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. За його словами, загарбники продовжують спроби просуватись піхотою, але зазнають втрат.
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Ворог завдав чотири авіаудари, провів 34 бойові зіткнення та здійснив 648 артобстрілів за добу.
"Захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", – підкреслив командувач.
Загальні втрати ворога становлять 495 осіб.
Також генерал повідомив, що ворог втратив вісім одиниць військової техніки, зокрема:
- 4 ББМ,
- 2 БпЛА,
- 2 автомобілі.
Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Тарнавський також зауважив, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Ворог зменшив кількість атак
Речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що минулої доби зафіксовано майже у 1,5 раза менше ворожих атак, ніж за попередню добу.
"Наразі тривають бої. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" та біля Авдіївки ворог майже у 1,5 раза зменшив кількість атак порівняно з попередньою добою", – наголосив полковник.
За його словами, одна з причин – великі втрати ворога. Також він зауважив, що активність ворожої авіації та артилерії зменшилась – за добу зафіксовано 4 авіаудари, в той час, як колись фіксувалося 17 – 18.
Ситуація біля коксохіму
Щодо ситуації навколо Авдіївського коксохімічного заводу, Штупун заявив, що підприємство контролюють ЗСУ. За його словами, "ворог намагається туди заскочити, але наразі тільки втрачає свої піхоту та техніку".
В Авдіївській промзоні тривають "жорсткі бої".
Штупун також відзначив, що морально-психологічний стан російських окупантів доволі низький.