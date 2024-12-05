Однако на переговоры Украина должна идти исключительно со своей четкой позицией. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что России в нынешнем виде не должно быть, иначе это война с Европой.

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Нынешней России не должно существовать

Михаил Подоляк отметил, что Украина продолжает оказывать сопротивление российской агрессии. На уровне президента и делегаций наше государство настаивает на необходимости поставок оружия, насыщения систем противоракетной обороны, существенного наращивания дальнобойных возможностей Украины, совместных милитарных производств, например, снарядов и так далее.

Это должно быть главным элементом переговоров с Россией, на которые необходимо прийти со своей позицией. Важно, чтобы Россия понимала, что наше государство сильное и не пойдет на уступки. Кроме того, для России цена войны должна расти до того уровня, когда они уже не смогут это все финансировать.

На сегодня есть четкая позиция Украины. Должны прийти, если вы говорите о переговорном процессе, не о мире, а о финализации войны. Потому что мира с Россией быть не может по определению. Его не будет. Если Россия останется в таком виде, как сегодня, то это война с Европой. В разных форматах, но это война. Надо прекратить назвать это миром,

– сказал чиновник.

Если и говорить о запуске переговорного процесса, то для этого позиция Украины должна быть доминирующей. Для этого нужны соответствующие инструменты. Важно существенно нарастить давление на Россию.

Украина продолжает упорно работать с Европой, чтобы позиция стран была такой, как у нашего государства. Европейцы должны понимать, что для них будет гораздо безопаснее, если Россия прекратит существовать в нынешнем виде. Также важна коммуникация с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В общем важна дипломатически-информационная работа на Западе.