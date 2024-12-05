Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что для завершения войны в Украине нужно нейтрализовать угрозу от России. Тут многое зависит от западных партнеров. И важно не обсуждать различные "мирные планы" без Украины.

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Как заставить Россию к справедливому миру

Как отметил Подоляк, Россия всячески демонстрирует, что не собирается останавливаться. Там в дальнейшем ведут себя агрессивно, продолжают лезть на фронте и осуществляют массированные ракетные удары. Потери России действительно выросли, но она еще может вести войну.

Украина уже неоднократно говорила партнерам о сценарии завершения войны. Это – простая математика. Нужно, чтобы Россия платила значительно больше цену за войну, чем сейчас.

Нет красных линий в России. Войну можно перенести на Брянскую, Ростовскую, Белгородскую области в гораздо больших объемах. Нужно не 10 ракет, а 1000 ракет. Вот про F-16. Договаривались об определенном количестве. Должно было быть 60-70 боевых машин. А не 10-12. Вот об этом надо говорить. Это повлияет на Россию,

– сказал Подоляк.

Если Россия начнет терять на фронте за сутки по 5000 личного состава, а из-за санкций военный бюджет будет не 145, а 60-70 миллиардов, тогда ситуация для страны-агрессора будет значительно хуже.

Так оно должно работать. А не говорить о мифическом контингенте стран Европы на линии разграничения. При этом не учитывают заявления России, что они будут в дальнейшем атаковать, увеличивать ареал агрессии; будут атаковать другие страны, если нужно, и так далее,

– подчеркнул Подоляк.