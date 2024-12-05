Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що для завершення війни в Україні потрібно нейтралізувати загрозу від Росії. Тут багато чого залежить від західних партнерів. І важливо не обговорювати різні "мирні плани" без України.

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Як змусити Росію до справедливого миру

Як наголосив Подоляк, Росія всіляко демонструє, що не збирається зупинятися. Там надалі поводяться агресивно, продовжують лізти на фронті та здійснюють масовані ракетні удари. Втрати Росії дійсно зросли, але вона ще може вести війну.

Україна вже неодноразово говорила партнерам про сценарій завершення війни. Це – проста математика. Потрібно, щоб Росія платила значно більшу ціну за війну, ніж зараз.

Немає червоних ліній в Росії. Війну можна перенести на Брянську, Ростовську, Білгородську області в набагато більших обсягах. Потрібно не 10 ракет, а 1000 ракет. Ось про F-16. Домовлялися про певну кількість. Мало бути 60-70 бойових машин. А не 10-12. Ось про це треба говорити. Це вплине на Росію,

– сказав Подоляк.

Якщо Росія почне втрачати на фронті за добу по 5000 особового складу, а через санкції воєнний бюджет буде не 145, а 60-70 мільярдів, тоді ситуація для країни-агресорки буде значно гіршою.

Так воно має працювати. А не говорити про міфічний контингент країн Європи на лінії розмежування. При цьому не зважають на заяви Росії, що вони будуть надалі атакувати, збільшувати ареал агресії; будуть атакувати інші країни, якщо потрібно, і так далі,

– наголосив Подоляк.