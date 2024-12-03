При втором – Украина проведет военную операцию и освободит оккупированные территории, как это в свое время сделала Хорватия. Для этого же нужно, как объяснил 24 Каналу командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, чтобы перед мирными договоренностями украинская армия стала сильнейшей в Европе и привилегированной частью общества.

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Подробнее о 2 вариантах решения войны с точки зрения военных

В украинском обществе ведутся дискуссии относительно того, как должна завершиться активная фаза войны. Одни считают, что все должно решиться дипломатическим путем, другие – только военным. Украинские защитники несколько иначе смотрят на это.

Военные достаточно холодно рассматривают войну и рационально смотрят на все проблемы. Видим 2 решения. Один является негативным для нас, другой – положительным,

– отметил командир экипажа БПЛА.

Первое, негативный пример Ичкерии, которая договорилась о мирном договоре и прекращении войны с Россией. Через несколько лет Москва снова напала на страну, уничтожила ее и полностью захватила. Это теперь квазиреспублика, которой руководит Рамзан Кадыров.

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Второе, положительный пример Хорватии, когда в начале мая 1995 года хорватская армия провела наступательную операцию "Молния", во время которой, после 4 лет сербской оккупации, была освобождена Западная Славония – регион на севере Хорватии.

Если и будут начинаться какие-то мирные договоренности, они должны быть только в случае того, что украинская армия будет сильнейшей армией Европы, максимально подготовленной и военные будут не просто социально защищены, иметь хорошие зарплаты, а вообще будут привилегированной частью общества,

– констатировал Андрей Отченаш.

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он повторил месседж о том, что "война в Украине не может быть завершена на поле боя, а решение необходимо искать за столом переговоров".