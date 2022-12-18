Почему Россия терпит неудачу с начала войны: в ISW проанализировали материалы The New York Times

У России были ошибочные предположения, когда она начала полномасштабное вторжение в Украину. Кремль надеялся, что украинские военные не будут сопротивляться.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW). Они отметили, что издание The New York Times опубликовало документы подразделений 76-й воздушно-десантной дивизии и 1-й гвардейской танковой армии, связанные с первыми днями войны.

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"В документах указано, что частям 76-й воздушно-десантной дивизии и Восточного военного округа приказали из Беларуси дойти до Киева в течение 18 часов", – рассказали в Институте.

Не знали о войне

Руководство оккупантов разместили спецотряды ОМОН и Росгвардию в первой колонне маневрового элемента 104-го десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Эти структуры, как отметили в ISW, не могут вести войну. Следовательно, это указывает на то, что Кремль ожидал почти беспрепятственный рывок от границы Украины на примерно 400 километров.

Расследование подтвердило имеющуюся информацию о том, что российские солдаты в Беларуси не знали даже 23 февраля, что собираются атаковать Украину. Кроме этого, некоторые солдаты узнали о вторжении только за час до начала, – рассказали в ISW.

По мнению аналитиков, именно поэтому россияне не мотивированы воевать. В ISW добавили, что российский генерал в отставке сказал NYT об отсутствии единого планирования. Кроме того, украинский пилот в комментарии изданию сказал, что он был поражен надлежащей авиационно-ракетной кампанией в начале войны по украинским аэродромам.

Что известно о расследовании The New York Times: коротко