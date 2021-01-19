Почему Россия не сможет достроить "Северный поток-2": объяснение эксперта
Шансов на то, что Россия достроит газопровод "Северный поток-2", пока нет. Конец проекта наступил больше чем год назад, когда в США приняли законодательство, которое предусматривало санкции в отношении него.
Проект газопровода уже "мертв" и об этом свидетельствуют даже заявления представителей "Газпрома". Об этом рассказал эксперт нефтегазового рынка России Михаил Крутихин в эфире 24 канала.
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По его словам, в публикации российских СМИ и заявлениях официальных лиц России говорится, что "Северный поток-2" обязательно достроят. Впрочем, как отметили в "Газпроме", проект не закончат по политическим причинам.
Это является абсолютной истиной, которую аккуратно сформировали. На самом деле никаких шансов на окончание строительства нет,
– подчеркнул эксперт.
По мнению Крутихина, руководство "Газпрома" еще пытается заверить Владимира Путина в том, что они стараются и делают все возможное для продолжения проекта. Однако на самом деле "Газпром" в это уже давно не верит.
В то же время эксперт предположил, что заявления Кремля о вероятности окончания строительства, скорее всего, являются "игрой на публику".
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Крутихин также отметил, что санкции в отношении "Северного потока-2" ввели в Конгрессе США, поэтому шансов на то, что новый президент может что-то изменить, нет.
"В законе указано, что в случае продления проекта, президент будет вынужден ввести санкции в отношении тех, кто пытается его достроить", – подытожил эксперт.
Строительство "Северного потока-2": что известно
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. В результате строительство остановили.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Немецкие экологи добились остановки строительства "Северного потока-2". Это произошло после того, как они обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии.
- В российском "Газпроме" заявили, что проект могут отложить или временно остановить. Все из-за политического давления и вероятных рисков.
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