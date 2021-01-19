Шансов на то, что Россия достроит газопровод "Северный поток-2", пока нет. Конец проекта наступил больше чем год назад, когда в США приняли законодательство, которое предусматривало санкции в отношении него.

Проект газопровода уже "мертв" и об этом свидетельствуют даже заявления представителей "Газпрома". Об этом рассказал эксперт нефтегазового рынка России Михаил Крутихин в эфире 24 канала.

Читайте также Сколько потеряет Украина, если Россия достроит "Северный поток-2": сумма

По его словам, в публикации российских СМИ и заявлениях официальных лиц России говорится, что "Северный поток-2" обязательно достроят. Впрочем, как отметили в "Газпроме", проект не закончат по политическим причинам.

Это является абсолютной истиной, которую аккуратно сформировали. На самом деле никаких шансов на окончание строительства нет,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Крутихина, руководство "Газпрома" еще пытается заверить Владимира Путина в том, что они стараются и делают все возможное для продолжения проекта. Однако на самом деле "Газпром" в это уже давно не верит.

В то же время эксперт предположил, что заявления Кремля о вероятности окончания строительства, скорее всего, являются "игрой на публику".

К теме С сожалением приняли к сведению, – Германия о новых санкциях США в отношении "Северного потока-2"

Крутихин также отметил, что санкции в отношении "Северного потока-2" ввели в Конгрессе США, поэтому шансов на то, что новый президент может что-то изменить, нет.

"В законе указано, что в случае продления проекта, президент будет вынужден ввести санкции в отношении тех, кто пытается его достроить", – подытожил эксперт.

Строительство "Северного потока-2": что известно