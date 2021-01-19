Шансів на те, що Росія добудує газопровід "Північний потік-2" наразі немає. Кінець проєкту настав більше ніж рік назад, коли у США прийняли законодавство, яке передбачало санкції щодо нього.

Проєкт газопроводу вже "мертвий" і про це свідчать навіть заяви представників "Газпрому". Про це розповів експерт нафтогазового ринку Росії Михайло Крутіхін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у публікації російських ЗМІ та заявах офіційних осіб Росії мовиться, що "Північний потік-2" обов'язково добудують. Втім, як зазначили у "Газпромі", проєкт не закінчать з політичних причин.

Це є абсолютною істиною, яку акуратно сформували. Насправді ніяких шансів на закінчення будівництва немає,

– наголосив експерт.

На думку Крутіхіна, керівництво "Газпрому" ще намагається запевнити Володимира Путіна в тому, що вони стараються і роблять все можливе для продовження проєкту. Однак насправді "Газпром" у це вже давно не вірить.

Водночас експерт припустив, що заяви Кремля про ймовірність закінчення будівництва, скоріш за все, є "грою на публіку".

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Крутіхін також зазначив, що санкції щодо "Північного потоку-2" ввели у Конгресі США, тому шансів на те, що новий президент може щось змінити, немає.

"У законі вказано, що у випадку продовження проєкту, президент буде змушений ввести санкції щодо тих, хто намагається його добудувати", – підсумував експерт.

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