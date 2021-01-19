Чому Росія не зможе добудувати "Північний потік-2": пояснення експерта
Шансів на те, що Росія добудує газопровід "Північний потік-2" наразі немає. Кінець проєкту настав більше ніж рік назад, коли у США прийняли законодавство, яке передбачало санкції щодо нього.
Проєкт газопроводу вже "мертвий" і про це свідчать навіть заяви представників "Газпрому". Про це розповів експерт нафтогазового ринку Росії Михайло Крутіхін в ефірі 24 каналу.
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За його словами, у публікації російських ЗМІ та заявах офіційних осіб Росії мовиться, що "Північний потік-2" обов'язково добудують. Втім, як зазначили у "Газпромі", проєкт не закінчать з політичних причин.
Це є абсолютною істиною, яку акуратно сформували. Насправді ніяких шансів на закінчення будівництва немає,
– наголосив експерт.
На думку Крутіхіна, керівництво "Газпрому" ще намагається запевнити Володимира Путіна в тому, що вони стараються і роблять все можливе для продовження проєкту. Однак насправді "Газпром" у це вже давно не вірить.
Водночас експерт припустив, що заяви Кремля про ймовірність закінчення будівництва, скоріш за все, є "грою на публіку".
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Крутіхін також зазначив, що санкції щодо "Північного потоку-2" ввели у Конгресі США, тому шансів на те, що новий президент може щось змінити, немає.
"У законі вказано, що у випадку продовження проєкту, президент буде змушений ввести санкції щодо тих, хто намагається його добудувати", – підсумував експерт.
Будівництво "Північного потоку-2": що відомо
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво зупинили.
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Німецькі екологи домоглися зупинення будівництва "Північного потоку-2". Це сталося після того, як вони оскаржили дозвіл на роботи в економічній зоні Німеччини.
- У російському "Газпромі" заявили, що проєкт можуть відкласти або тимчасово зупинити. Усе через політичний тиск та ймовірні ризики.
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