Демократия в России не родится
Я не понимаю, как можно жить в такой ложной розовой логике.
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Сколько не думаю над этим, оно все равно мне выглядит сознательной и неискренней заменой повестки дня для Запада.
Я не понимаю (и не верю), как могут люди с научными степенями так искренне вводить себя в заблуждение.
- Формальные центры власти: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардия.
- Неформальные центры власти: Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин.
- Старые элиты на местах.
- Полицейский порядок на местах.
- Суды.
- Отсутствие свободных медиа.
- Отсутствие политических партий.
- Отсутствие общественных организаций.
- Отсутствие парламентской оппозиции.
- Отсутствие демократической традиции.
- Отсутствие ценностей демократии в обществе.
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Ну где в этой системе координат может родиться демократия? Может, я чего-то не понимаю?