Демократія у Росії не народиться
Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці.
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Скільки не думаю над цим, воно все одно мені має вигляд свідомої та нещирої підміни порядку денного для Заходу.
Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.
- Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія.
- Неформальні центри влади: Рамзан Кадиров, Євгєній Пригожин.
- Старі еліти на місцях.
- Поліцейський лад на місцях.
- Суди.
- Відсутність вільних медіа.
- Відсутність політичних партій.
- Відсутність громадських організацій.
- Відсутність парламентської опозиції.
- Відсутність демократичної традиції.
- Відсутність цінностей демократії в суспільстві.
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Ну де в цій системі координат може народитися демократія? Може, я чогось не розумію?