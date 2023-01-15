Демократія у Росії не народиться

Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці.

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Скільки не думаю над цим, воно все одно мені має вигляд свідомої та нещирої підміни порядку денного для Заходу.

Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.

Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія. Неформальні центри влади: Рамзан Кадиров, Євгєній Пригожин. Старі еліти на місцях. Поліцейський лад на місцях. Суди. Відсутність вільних медіа. Відсутність політичних партій. Відсутність громадських організацій. Відсутність парламентської опозиції. Відсутність демократичної традиції. Відсутність цінностей демократії в суспільстві.

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Ну де в цій системі координат може народитися демократія? Може, я чогось не розумію?