Страна коричневых линий: почему Россия не вернет контроль над собственными границами

Приграничные с Украиной территории России вряд ли смогут вернуться под полный контроль Москвы, по меньшей мере до окончания войны. Впрочем, по всей вероятности, некоторые населенные пункты страна-террорист уже потеряла навсегда. По крайней мере, в том случае, если военное поражение приведет к развалу России как таковой.

Именно потому, что вдоль российско-украинской границы на территории рашистов постепенно и неотвратимо формируется "серая зона" глубиной 5 – 10 километров, в Кремле и собираются стереть все расположенные там города и поселки с лица земли. По принципу "не доставайся никому", наплевав при этом на имущество и жизнь сотен тысяч собственных граждан. Почему Брянщина, Белгородщина и Курщина обречены на уничтожение, читайте в материале 24 Канала.

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У России больше нет границ

Можно с уверенностью утверждать, что будущее таких забытых городов и поселков, как Теткино, Шебекино, Глушково и других было решено с момента объявления Путиным полномасштабного вторжения. Ведь пограничные участки страны-террориста, из которых рашисты обстреливали территорию Украины, не имели никаких шансов уцелеть.

Речь даже не о гражданской войне, которую начали бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" вместе с многочисленными партизанами, а о банальных артиллерийских и ракетно-бомбовых обстрелах. Подсчитать количество снарядов, не долетевших до нашей территории и упавших в приграничной российской зоне, просто невозможно.

Если говорить непосредственно о боевых действиях на территории пока существующей империи, то это явление также вполне прогнозируемое. Хотя бы потому, что развязать столь кровавую и массированную войну с сильной страной без аналогичных последствий невозможно. Так как блицкриг Путина провалился, а на Севере Украины рашистам пришлось демонстрировать "жесты доброй воли" и отходить за линию границы, было очевидно, что рано или поздно именно этим путем на территории России будут появляться добровольцы РДК и "Свободы России" ".

Совершенно не зря в Москве старались максимально, чтобы не рекламировать их. Более того, не просто так в прокуратуре наштамповали уголовные дела на тех, кто встал на реальный путь борьбы с диктатурой, а не продолжил запускать бумажные самолетики в знак "решительных" протестов.

Предупреждали о приближении опасности жителей приграничных территорий трех российских областей многочисленные недовольные деятельностью минобороны "военкоры", да и сам факт подготовки разнообразных фортификационных сооружений за десятки миллиардов рублей намекал на то, что в Кремле оценивают ситуацию достаточно трезво. Впрочем, как оказалось на практике, разворовав сумасшедшие деньги, Путин и его приспешники решили просто отправить все имеющиеся силы на захват Бахмута и остановку украинских военных на других участках фронта. Наголову при этом обнажив свои границы. Этим и воспользовались добровольцы, которые смогли беспрепятственно погулять по родине пешком, потом – заехать на автомобилях и "раствориться" по всей России, а впоследствии – ворваться с танками, БТРами, МРАПами и даже "Градами". Почти без серьезного сопротивления со стороны совсем немногочисленных пограничников, без попыток Кремля отбить территории, восстановить над ними контроль и перекрыть границу. Более того, в Москве решили просто забыть о существовании освобожденных населенных пунктов и просто уничтожить их вместе с незваными гостями.

В том же Шебекино местным властям пришлось для проформы организовывать эвакуацию только когда ситуация вовсе вышла из-под контроля, а большинство жителей уехали своими силами. Однако в городе действительно осталось достаточно много людей – кто не захотел выезжать, а также тех, у кого не было на это денег. Ведь даже за "бесплатную эвакуацию" детей в России сдирали по 3 тысячи рублей с носа. Как должны выживать люди, если в городе не работает ни один магазин, нет света и воды – награжденного орденом губернатора вообще не волнует. Да и всех других, кто приказал военным не перебрасывать в Белгородщину серьезных резервов, но при этом выбить диверсантов любой ценой. Фактически это означает полное уничтожение пограничного города.

Однако проблема для рашистов, проживающих рядом с украинскими границами, заключается даже не в том, что их дома и бизнесы уничтожит сама же российская артиллерия, а в том, что таким образом захватническая армия никак не вернет контроль за территориями. Желая якобы переиграть украинский Генштаб, Герасимов не хочет отводить войска из Донбасса на Белгород, а полноценно закрыть границу другим способом Кремлю просто некем.

Курсанты военных училищ, которые были срочно досрочно выпущены и отправлены в зону боевых действий, будут просто "пушечным мясом", как и ФСБшники-пограничники. Особенно с учетом того, что лишней бронетехники у России нет. Так что даже если россияне выдворят добровольцев валом огня, те просто отступят и вернутся через некоторое время. А когда на глубине 5 – 10 километров от границы будет выжженная земля, РДК и "Свобода России" будут просто заходить глубже.

И эта игра может длиться сколь угодно, ведь протяженность северной украинско-российской границы очень велика, а рашистская армия просто не способна ничего проконтролировать.

Добровольцы могут неожиданно для кремлевских командующих появляться в любых населенных пунктах, а через несколько дней – заходить в другую область, и так сколько угодно. При этом благодаря отношению Москвы к своим гражданам как к чему-то ненужному, о нормальной жизни во всех областях, имеющих общую с Украиной границу, можно забыть: их и дальше будут игнорировать и в лучшем варианте – будут переселять куда-то подальше с компенсацией в условных 10 тысяч рублей.

Красные линии не закончатся никогда

Несмотря на то, что российское общество уже должно привыкнуть к потере "собственных" территорий, пропагандисты и подчиненные бункерного фюрера все же пытаются как-то скрыть от населения, насколько все плохо. Хотя масштабы хаоса настолько огромны, что обойти это практически невозможно. Все обращения РДК к губернатору Гладкову с предложениями забрать пленных без каких-либо условий ожидаемо ни к чему не привели.

Смотрите видео с бойцами РДК и пленными россиянами, которых отказался забирать губернатор Белгородской области:

Взятие под контроль Новой Таволжанки и убийство целого старшего оперативной группировки Белгорода подполковника Стесева, массовое мародерство со стороны отдельных военных подразделений, которых все же привезли для обороны области, а также тотальное разграбление магазинов и квартир местными жителями. Разве это можно скрыть?

Однако никакого изменения подхода к ситуации со стороны Кремля не будет. Как говорится, красные линии не закончатся никогда. Правда, их уже называют коричневыми. Что будет делать Путин, когда РДК дойдут до Белгорода, где проживает гораздо больше гражданских, чем в Шебекино? Объявит эвакуацию, чем фактически признает, что ситуация вышла из-под контроля? Объявит военное положение или вообще войну, чтобы показать, что через полтора года "демилитаризации Украины" вся "вторая армия" не способна не то чтобы новооккупированные территории удержать, но и свои международно признанные теряет.

Смотрите видео из освобожденной от Кремля Новой Таволжанки:

При этом договариваться с РДК и легионом "Свобода России" о перемирии, гуманитарных коридорах для выезда гражданских из зоны боевых действий в Москве точно не будут. Ведь, выбирая между содержанием Донбасса и потерей Белгородщины, бункерный фюрер не будет колебаться ни минуты.

Местные и центральные власти будут продолжать делать вид, что проблемы не существует. Однако в первый день, когда запахнет жареным, из любого охваченного войной города будут выезжать семьи депутатов и мэров. Вместе с полицейскими. Завоз продуктов в магазины полностью остановится, как работа АЗС и аптек. Исчезнут электропитание и вода – это описание ближайшего будущего Белгорода, Брянска и Курска, а также их агломерации.

Поэтому безотносительно того, будут ли добровольцы устанавливать свой контроль над освобожденными территориями, в приграничных областях сама собой появится демилитаризованная буферная зона. Впрочем, к сожалению, для ее образования диверсантам понадобится много времени, потому что следует признать, что их человеческий и вооруженный ресурс достаточно ограничен. Тем не менее после каждого рейда о деятельности добровольческих корпусов внутри России узнают все больше людей, что неплохо мобилизует тех, кто готов выступить против Путина силовым путем. Значительно улучшается ситуация с наличием у РДК бронетранспорта, ведь трофеев немногочисленные российские военные оставляют немало.