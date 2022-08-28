Так, стало известно, что из Сирии россия отводит системы ПВО С-300. Военные эксперты уже объяснили, что может быть причиной этого.

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Враг сталкивается с проблемами

В Институте по изучению войны небольшой блок своей аналитики посвятили переброске систем С-300 из Сирии в россию. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. На них видно, что враг транспортирует средства ПВО из города Масиаф в Новороссийск.

По мнению военных экспертов, эти системы оккупанты могут стянуть к полуострову Крым. А именно вывод машин из Сирии – очередной тревожный колокольчик для врага. Ведь это свидетельствует о том, что захватчики сталкиваются с проблемами поддержки или усовершенствования своих существующих систем ПВО.

С-300 базировались на северо-западе Сирии

Отметим, что системы ПВО С-300 были расположены в районе Масиаф, что на северо-западе Сирии. Но эту русскую зенитную батарею врагу пришлось вернуть, чтобы покрыть свои нужды.

Уже известно, что в Тартусе российский С-300 уже погрузили на судно, после чего его отправили в страну-агрессорку. Как говорят сирийские СМИ, этим уже воспользовался Израиль. После переброски С-300, по этому району совершили сразу три авиаудара.

В то же время, телевидение Дамаска сообщило об успехах. Мол, большинство ракет, которые Израиль запустил со стороны Средиземного моря, перехвачены системами ПВО армии Сирии.

Поскольку мы заговорили о переброске систем ПВО, то не лишним будет упоминание потерь врага. С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить несколько десятков тысяч врагов.

Более 46 тысяч оккупантов ликвидированы

С 24 февраля 46 500 российских бойцов удалось отправить в ряды "двухсотых". Сразу же оговоримся, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в лом превратили 1 939 танков, 4 254 боевые бронированные машины, 1 045 артиллерийских систем, 274 реактивных системы залпового огня, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц спецтехники.

А еще на балансе врага стало на 234 самолета, 202 вертолета, 836 БпЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 судов и 3 165 автомобилей и автоцистерн меньше.

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