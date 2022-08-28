Соответствующую информацию сообщило израильское издание, ссылаясь на спутниковые снимки частной израильской разведывательной фирмы ImageSatIntl. Вероятно, к таким действиям кремль прибегает из-за дефицита оружия в войне против Украины .

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россия уже опрокидывает технику из Сирии

в Россию вернули российскую зенитную батарею типа С-300, которая размещалась в районе Массиаф на северо-западе Сирии.

– говорится в сообщении.

По данным издания, технику снова вернули в россии. Ведь известно, что:

в Тартусе российскую С-300 загрузили на судно;

далее транспорт отправили в Россию.

После опрокидывания С-300, по данным сирийских СМИ, Израиль атаковал этот район. Речь шла о трех авиаударах.

Телевидение Дамаска сообщило, что большинство ракет, запущенных Израилем со стороны Средиземного моря, перехватило систему ПВО сирийской армии.

Сколько еще оружия у России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий объяснил, что ситуация с запасами ракет в России сложная. В частности, известно, что:

в России не более 45% от всех резервов ракет, которые были до 24 февраля;

самая сложная ситуация с ракетами "Искандер", которые оккупанты часто использовали для нанесения ракетных ударов по Украине - их осталось 20% или меньше;

россиянам уже не хватает ракет "Калибр". Именно из-за нехватки "Искандеров" и "Калибров" россияне используют ракеты Х-22 и С-300 в наземном варианте. Однако и эти запасы иссякают;

некоторых видов ракет у россиян вообще не осталось, поэтому теперь больше для атак используют реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", дальность которых в среднем 70 – 80 километров, а максимальная – 100.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко пояснил , что, согласно открытым источникам, в России должно было быть большое количество комплексов С-300 – почти 1500 пусковых систем, что равняется почти 125 дивизионам.

Однако решение вывести именно эти системы из Сирии может свидетельствовать об обратном. Ведь значительное количество того оружия, о котором говорят россияне, вероятно, налицо, но оно может быть непригодным для применения.

"Техническое обслуживание, ремонтные работы и техническое применение не проводились годами. Поэтому со временем С-300 может потерять роль основного террористического ракетного оружия России", – указал Коваленко.

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