Відповідну інформацію повідомило ізраїльське видання, посилаючись на супутникові знімки приватної ізраїльської розвідувальної фірми ImageSatIntl. Ймовірно, до таких дій кремль вдається через дефіцит зброї у війні проти України.

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росія вже перекидає техніку з Сирії

в росію повернули російську зенітну батарею типу С-300, яка розміщувалась в районі Масіаф на північному заході Сирії,

– мовиться в повідомленні.

За даними видання:

в Тартусі російську С-300 завантажили на судно;

далі транспорт відправили в росію.

Після перекидання С-300, за даними сирійських ЗМІ, Ізраїль атакував цей район. Мовилось про три авіаудари.

Телебачення Дамаска повідомило, що більшість ракет, запущених Ізраїлем з боку Середземного моря, перехопила система ППО сирійської армії.

Скільки ще зброї має росія

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький пояснив, що ситуація з запасами ракет у росії складна. Зокрема, відомо, що:

у росії не більше ніж 45% від всіх резервів ракет, які були до 24 лютого;

найскладніша ситуація з ракетами "Іскандер", які окупанти часто використовували для завдання ракетних ударів по Україні – їх залишилося 20% або й менше;

росіянам уже не вистачає ракет "Калібр". Саме через нестачу "Іскандерів" та "Калібрів" росіяни використовують ракети Х-22 та С-300 в наземному варіанті. Однак і ці запаси вичерпуються;

деяких видів ракет у росіян узагалі не залишилося, тому тепер більше використовують для атак реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", дальність яких у середньому 70 – 80 кілометрів, а максимальна – 100.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, що, згідно з відкритими джерелами, у росії мала бути велика кількість комплексів С-300 – майже 1500 пускових систем, що дорівнює майже 125 дивізіонам.

Однак рішення вивести саме ці системи з Сирії може свідчити про зворотне. Адже значна кількість тієї зброї, про яку говорять росіяни, ймовірно, є у наявності, але вона може бути непридатною для застосування.

"Технічне обслуговування, ремонтні роботи й технічне застосування не проводились роками. Тому з часом С-300 може втратити роль основної терористичної ракетної зброї росії", – вказав Коваленко.

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