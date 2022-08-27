Велика кількість російської зброї, зокрема й С-300, може бути непридатною для використання – через її технічну несправність. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Україна замість Сирії

Експерт зазначив, що згідно з відкритими джерелами, у росії мала бути велика кількість комплексів С-300 – майже 1500 пускових систем, що дорівнює майже 125 дивізіонам. Однак рішення вивести саме ці системи з Сирії може свідчити про зворотне.

На сьогодні відомо, що росіяни виводять з Сирії свої комплекси С-300. Батарею С-300 вивезли на територію росії, потім вона використовуватиметься на тимчасово окупованих територіях України... росіяни самі використовували перебільшену інформацію, яка не відповідає дійсності. Реальна кількість С-300 може бути значно меншою,

– пояснив оглядач.

За його словами, значна кількість тієї зброї, про яку говорять росіяни, ймовірно, є у наявності, але вона може бути непридатною для застосування.

"Технічне обслуговування, ремонтні роботи й технічне застосування не проводились роками. Тому з часом С-300 може втратити роль основної терористичної ракетної зброї росії", – вказав Коваленко.

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С-300 не для повітря

Фахівець пояснив, що за допомогою С-300 росіяни вчиняють терор проти цивільного населення, позаяк ця зброя "добре" виконує таку роботу.

Комплекси С-300 – це саме та зброя, яку для цього терору можна використовувати. Вона ефективна, коли наносяться удари по сухопутних об'єктах, а не повітряних. Для терору ефективності не потрібно, оскільки проводиться пуск в напрямку населеного пункту і все: скільки вони там знищать будинків і які – їх не так хвилює,

– підкреслив експерт.

Він додав, що для російських окупантів головне – підготувати нову терористичну атаку і через це С-300 поки буде основною зброєю для терористичних актів.

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Скільки у росії "Кинджалів"

Коваленко розповів, що на сьогодні у росії ще є достатньо ракетної зброї авіаційного базування, зокрема типів Х-101, Х-22 та "Кинджал".

"Кинджал" ракета, яких у росії було 40 одиниць. Проти України вони застосовувались тричі, тому можна сказати, що у запасі у них 37 – 38 ракет взагалі. Вони не можуть їх серійно виробляти, тому що там велика кількість запчастин іноземного походження", – резюмував експерт.

Використання росією комплексів С-300: що відомо

росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. В американському Інституті вивчення війни вважають, що це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Нині росія стягує до кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Як повідомляє СтратКом ЗСУ, мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Водночас ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

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