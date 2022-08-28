Так, стало відомо, що з Сирії росія відводить системи ППО С-300. Військові експерти вже пояснили, що може бути причиною цього.

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Ворог стикається з проблемами

В Інституті з вивчення війни невеликий блок своєї аналітики присвятили перекиданню систем С-300 з Сирії до росії. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що ворог транспортує засоби ППО з міста Масіаф до Новоросійська.

На думку військових експертів, ці системи окупанти можуть стягнути до півострова Крим. А саме виведення машин з Сирії – черговий тривожний дзвіночок для ворога. Адже це свідчить про те, що загарбники стикаються з проблемами підтримки або вдосконалення своїх наявних систем ППО.

С-300 базувалися на північному заході Сирії

Зауважимо, що системи ППО С-300 були розташовані у районі Масіаф, що на північному заході Сирії. Але цю російську зенітну батарею ворогові довелося повернути, щоб покрити свої потреби.

Уже відомо, що в Тартусі російську С-300 вже завантажили на судно, після чого його відправили до країни-агресорки. Як розповідають сирійські ЗМІ, цим уже скористався Ізраїль. Після перекидання С-300, по цьому району здійснили відразу три авіаудари.

Водночас телебачення Дамаска повідомило про успіхи. Мовляв, більшість ракет, які Ізраїль запустив з боку Середземного моря, перехоплені системами ППО армії Сирії.

Оскільки ми заговорили про перекидання систем ППО, то не зайвою буде згадка втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося знищити кілька десятків тисяч ворогів.

Понад 46 тисяч окупантів ліквідовано

З 24 лютого 46 500 російських бійців вдалося відправити до лав "двохсотих". Відразу ж обмовимося, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт перетворили 1939 танків, 4254 бойові броньовані машини, 1045 артилерійських систем, 274 реактивні системи залпового вогню, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спецтехніки.

А ще на балансі ворога стало на 234 літаки, 202 гелікоптери, 836 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 196 крилатих ракет, 15 суден і 3165 автомобілів і автоцистерн менше.

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