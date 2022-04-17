По данным российских СМИ, из Украины вывезено более 150 тысяч детей. Сообщают, что прежде всего это сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети погибших в результате военной агрессии рашистов.

Внимание Россияне сами рассказали, как похитили детей из захваченного Бердянска и вывезли на Донбасс

Зачем России похищает украинских детей

В общем, это сознательная политика. Россияне это делали с представителями завоеванных ими народов и раньше, даже во время вмешательства в конфликты за границей, как это было, например, с детьми во время Гражданской войны в Испании, массово депортированными в СССР.

Среди причин есть следующие очевидные объяснения:

система интернатов, сохранившаяся в России с советских времен, – это "кузница кадров" для пополнения армии и силовых структур империи, нуждающаяся в "новой крови".

общий демографический кризис и старение населения России. С похищением украинцев дееспособного возраста они частично решают эту проблему.

разделение украинцев со стороны Кремля на "правильных" пророссийских и "неправильных".

Почему россияне похищают украинских детей / Инфографика Spravdi

Отмечаем, что похищение детей – это прямое нарушение международного гуманитарного права. Россия ратифицировала статью 21 Конвенции ООН о правах ребенка, которую теперь нарушает!

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