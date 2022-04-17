За даними російських ЗМІ, з України вивезено понад 150 тисяч дітей. Повідомляють, що передусім це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих внаслідок військової агресії.

Увага Росіяни самі розповіли, як викрали дітей із захопленого Бердянська й вивезли на Донбас

Навіщо Росії викрадати українських дітей

Загалом, це свідома політика. Росіяни це робили з представниками завойованих ними народами й раніше, навіть під час втручання у конфлікти за кордоном, як це було, наприклад, з дітьми під час Громадянської війни в Іспанії, яких масово депортували в СРСР.

Серед причин, є такі очевидні пояснення:

система інтернатів, яка збереглась в Росії з радянських часів, – це "кузня кадрів" для поповнення армії та силових структур імперії, яка потребує "нової крові".

загальна демографічна криза та старіння населення Росії. З викраденням українців дієздатного віку, вони частково вирішують цю проблему.

розділення українців з боку Кремля на "правильних" проросійських та "неправильних".



Чому росіяни викрадають українських дітей / Інфографіка Spravdi

Наголошуємо, що викрадення дітей – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Росія ратифікувала статтю 21 Конвенції ООН про права дитини, яку тепер порушує!

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