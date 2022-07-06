россия хочет показать зубы, – аналитик объяснил приостановку транзита нефти из Казахстана

россия приостановила транзит нефти из Казахстана. Это месть путина Токаеву, отказавшемуся признавать так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также попытки продемонстрировать свою влиятельность.

Страна-агрессорка теряет свою легитимность как лидер Ташкентского пакта. Силу россии ставит под вопрос не Китай, а Казахстан.

Важно Путин передал привет Казахстану и ЕС: что случилось

Россия хочет показать зубы. Россия хочет показать, что в ОДКБ и Центральной Азии есть сила. Что она до сих пор может управлять экономической и политической ситуацией в регионе,

– подчеркнул аналитик.

Казахи не остаются в стороне

Заметим, что в Казахстане заблокировано более тысячи вагонов с российским углем. "Мы свидетели новой торгово-энергетической войны в ОДКБ", – сказал Краев.

путин – ненадежный партнер

Миру всегда было удобно покупать российские нефть, газ и уголь, ведь они дешевы, их можно получать быстро, закрывая глаза на экологические аспекты. Однако глава кремля еще раз подтвердил тезис, который наконец-то поняли западные партнеры: россия – партнер ненадежный.

"Именно поэтому сейчас страховые компании отказываются страховать любое соглашение с россиянами. Это ведь просто невыгодно", – пояснил аналитик.

Теперь не только цивилизованный мир, но и "дружественные" к государству-агрессору страны убедились: россия может "кинуть" даже своих союзников.

россияне могут "перекрыть вентиль"

Среди европейских лидеров раздаются заявления-предупреждения о необходимости отказа от российского газа, ведь россияне могут просто "перекрыть вентиль". По словам Краева, Европа готовится к своему новому будущему – без россии.

Когда на рынке произошел резкий скачок закупки российского газа, стали говорить, что санкции не работают, а европейцы переживают. "На самом деле, перед любым кризисом, перед любым резким санкционным отключением того или иного источника все пытаются скупиться по демпинговым ценам", – сказал он.

Краев добавил, что это логическая реакция на то, что Европа готовится к новому энергетическому пространству без привлечения российских поставщиков. Это очень положительный сигнал, несмотря на то, сколько россия смогла на этом заработать.

Европа готовится к новому энергетическому пространству без россии

Европейцы имеют два пути:

Подводить население к тому, что зима будет тяжелой. И это не просто проблема Украины и России, а глобальный процесс. "Это нарушение международного права со стороны России, и мы это ощутим либо из-за повышения цен, либо из-за отсутствия определенных сервисов", – сказал Краев. Дальше сотрудничать с россией. "Но потом пусть не жалуются, вдруг их отключат", – отмечает он.

Почему Украина продолжает "качать" российский газ

Во-первых, у нас есть обязательства перед европейскими партнерами. Пока они докупают остатки, мы понимаем, что транзит через нас – это небольшая часть того, что они покупают.

"В отличие от россиян мы не нарушаем наших договоренностей. Даже если нам тяжело, даже если это нам не выгодно, даже если это противоречит нашим желаниям. То, что прописано в контракте, мы выполняем. Так или иначе мы честны и ответственны перед своими партнерами – несмотря ни на что. В то же время россияне готовы нарушать каждый договор, который они подписывают, или тот, что перестает им нравиться", – объяснил Краев.

Во-вторых, большая часть газа, который мы прокачиваем, кроме идущего в Европу – это реверсные поставки из Европы к нам. Поэтому большинство доходов от него идет к нашим европейским партнерам, а не к россиянам.

В-третьих, россия выпадает с рынка, и ее энергетика больше никому не будет нужна. "Мы цинично выкупаем газ по демпинговым ценам, ведь скоро наступит мир без россии", – подытожил он.

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