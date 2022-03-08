Почему Россия проигрывает войну

1. Украина одна из самых больших по территории стран в Европе. Здесь проживает 35-40 миллионов населения. Около 2 миллионов граждан взяли на руки оружие и защищают свою страну от фашистов.

2. Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Я не буду говорить вам об объемах реальной военной, финансовой, дипломатической поддержки со стороны НАТО и ЕС. Оно вам не нужно, и поэтому нужно писать целую диссертацию.

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Украине помогают

Но не разгоняйте панику, что Запад ничего не делает. Делает, и очень многое делает. И, пока мы сами справляемся, мы увеличиваем свою ценность, престиж и репутацию каждого украинца и страны в целом.

Под врагом горит земля. Он здесь оккупант, у которого нет безопасного тыла, логистики, лояльности населения, еды, топлива, боеприпасов. Все бьют врага, все бодрствуют по ночам, все помогают друг другу. Солидарность нации помогла нам выстоять в самое сложное время вероломного нападения. Президент не боится. Россия стащила на Украину все свои наиболее дееспособные воинские части. Все, что могло ездить, ходить, плавать, летать и стрелять – все ударило по нам в первую неделю войны. Мы устояли.

завезла сюда 150 тысяч армии, из которой уже 10 тысяч убиты и ранены. Я писал о психологическом пороге для России – 30 тысяч трупов. Еще осталось немного. Остатки деморализованы, устали и имеют слабый боевой дух. Украинские дороги завалены разбитой техникой врага, мосты сорваны, все пристреляно, каждый город – это Сталинград. Поэтому Россия не сможет ничего захватить, только уничтожить и убить гражданских.

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Россия запускает мобилизацию. Но это ей не поможет переломить ход кампании. Все наиболее боеспособные части разбиты и измотаны. Разбита вся техника, а старая техника по консервации не выдержит такие марши. Васьки и Ваньки из России будут сдаваться в плен, потому что у них нет мотивации воевать. Им страшно здесь сдохнуть. Потому что мы сильнее, мы воюем 8 лет, у нас крутая армия. У нас новейшее вооружение, мы контролируем воздух, у нас полно летального вооружения. Мы им дали в морду, и две чеченские кампании – это курорт для российской армии по сравнению с Украиной. Россиян еще никто так не избивал, как мы. И Путин никогда не получал такого стыда и унижения как от украинцев. Поэтому у Путина такая озлобленность на Украину и идет разрушение нашей территории. Война стала позиционной, и нам это выгодно. Каждый день Россия будет становиться слабее, а мы сильнее. По этой причине мы не спешим вести переговоры, потому что чувствуем нашу силу и стратегическую инициативу. Враг ничего по сути не контролирует – только дороги и частично Херсон. Здесь читайте сообщение Генштаба, там есть вся информация.

Враг за все заплатит

Россия нам за все заплатит и компенсирует. Мы построим новые города и инфраструктуру за счет российских репараций. Международный уголовный трибунал в Гааге будет судить Путина и его двойников, геббельса Соловьева и всех прихвостней за геноцид украинского народа.

Новая власть России вернет украденные территории. Мы построим новую страну, и будем в европейской семье. И нас во всем мире будут уважать как нацию, которая дала в морду России и разбила лучшую армию в мире. Над которой теперь все смеются, каких бомжей они сюда свезли со всей России. Сейчас в Россию идут похороны. Наши психологические войска звонят в Россию, хакеры ломают информационные системы, начинается финансовая паника, рубль становится фантиком. Российские олигархи плачут, они теряют бабло, их яхты и виллы конфискуют для Украины.

Мы повторяем подвиг Финляндии в зимней войне. Мы воюем за сохранение нашего государства. Давид же победил Голиафа? Правда? И мы победим. Ибо за нами правда, и мы на своей земле. Потерпите еще чуть-чуть, всем тяжело. Наша армия переходит в наступление, наша авиация и Байракторы лопают врага.

Да, враг уничтожает наши города. Но мы построим новые города. Разрушается пуповина с Совком. Старые предприятия, старая инфраструктура, старый жилой фонд. Мы построим все новое. Но это после победы. Не на территории сила, а сила в людях.

Спите спокойно, друзья. Скоро будем проводить парад победы в Киеве, пить и гулять!

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