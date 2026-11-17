Россия не согласна с тем, чтобы европейцы участвовали в следующем раунде переговоров с Украиной при посредничестве США. Вполне ожидаемо, что в Кремле будут делать все, чтобы в этом вопросе не было никакой конкретики.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, это классическое поведение россиян. Они хотят показать, что являются главными, и заставить всех воспринимать переговорный процесс исключительно через призму их видения.

США поставили Россию в такие условия

Как подчеркнул Городницкий, показательно на это отреагировала главная дипломатка ЕС Кая Каллас. Она подчеркнула, что европейцы не должны спрашивать у россиян, кто именно должен сидеть за столом переговоров и какие лица нравятся или не нравятся Кремлю. Известно, что в Кремле испытывают личную неприязнь к Каллас из-за ее жесткой риторики.

Она говорит четкие вещи. Но, к сожалению, американцы поставили россиян в такие условия… Да и россияне сами все так устроили, чтобы диктовать условия всем остальным. В целом европейцы на данном этапе вызывают у россиян сильную ненависть. В Кремле сейчас сильно критикуют именно Европу,

– отметил Городницкий.

Почему Россия против привлечения Европы к переговорам: смотрите видео 24 Канала

России явно не нравятся справедливые требования Европы о прекращении войны в Украине. Поэтому там и не хотят привлекать их к переговорам.

Напомним, в Евросоюзе приняли новые санкции в отношении более чем сотни физических и юридических лиц, причастных к агрессии. При этом некоторые ограничения ввели с многочисленными ошибками. И это настораживает.