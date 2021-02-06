События 2020 года нанесли сокрушительный удар по мировой политической системе. Многие страны испытывают идеологическую турбулентность и радикализируются. Россия также не осталась в стороне от этой тенденции и быстрыми темпами приобретает тоталитарные черты своего советского и имперского прошлого.

Экономические проблемы – движущая сила радикализации

Радикализация и идеологизация России – это не личное желание президента Владимира Путина. Это классический защитный механизм во время экономического кризиса, чтобы удержать власть.

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Когда нет реальных достижений по улучшению жизни граждан – власть переходит к агрессивному популизму. Например, в Соединенных Штатах так усилился раскол между сторонниками демократов и республиканцев, а в Китае увеличили давление на Гонконг.

В 2020 году Россия, как и весь мир, столкнулась с рядом экономических проблем, которые ударили по простым гражданам или ударят в ближайшей перспективе.

Во время кризиса резко упал спрос на газ, в результате чего упала цена на него. Летом в бюджете российской компании "Газпром" нашли дыру на 10 миллиардов долларов. Турция и Польша начали отказываться от российского газа и переходить на альтернативных поставщиков.

Газопровод в Китай "Сила Сибири", стоимость которого больше триллиона рублей, не эксплуатируется в запланированном объеме. Рабочие на этом проекте дважды за год бастовали из-за невыплаты зарплаты. Также "Газпром" заявил, что может отказаться от проекта "Северный поток-2" из-за политического давления.



Северный поток-2 не могут достроить из-за санкционного давления / Фото Paul Langrock

Аналогичные проблемы с нефтью. В первой половине 2020 года из-за срыва сделки ОПЕК+ цена на нефть упала до критического показателя. Компания "Роснефть" впервые за 8 лет стала убыточной.

Негативные экономические тенденции ударили и по кошелькам обычных людей. По данным ТАСС, россияне продолжают наращивать долги по микрокредитам, сейчас показатель непогашенных долгов достигает около триллиона рублей. Около 1,5 миллиона российских пенсионеров имеют просроченные кредиты.

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Если страна не способна быстро преодолеть экономический кризис, то это может вылиться в определенные политические последствия. Например, рост популярности оппозиции. А когда кризис коснется людей в регионах, то могут вспыхнуть еще и протесты на местах.

Пример такого протеста мы могли наблюдать в Хабаровске, когда люди десятки дней подряд выходили на протесты и подогревали этим оппозиционные настроения в обществе. Люди выходили против ареста губернатора Сергея Фургала.

Экономическая нестабильность и сокращение рынков могут привести и к расколу в элитах, которые могут использовать возмущение людей в политических целях. Для того, чтобы сохранить власть, придется делать жестче "политическую дисциплину" и обосновать все это на уровне государственной идеологии.

Какая власть – такие и герои

Если говорить о тоталитарных чертах СССР и Российской империи в современной России, речь идет не только о "закручивании гаек" и повальных арестах. Речь о конкретной синтезированной идеологической программе, которую навязывают людям уже не первый год для оправдания репрессий.

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В эту программу, в частности, входит возвеличивание советских репрессивных органов. 20 декабря в России празднуют день работника органов безопасности, который в народе называют проще – день чекиста. Этому дню власти стараются уделить как можно больше внимания, подконтрольные Кремлю каналы снимают об этом сюжеты, а на "России 1" вообще устроили праздничный концерт.

Об отношении к советским репрессивным органам говорит и недавняя инициатива "Росатома" установить в Москве 2 бронзовые фигуры Лаврентию Берии, который был народным комиссаром в один из самых горячих периодов сталинских репрессий.

Далеко ходить не нужно за еще одним образом советского спецслужащего – Генрихом Ягодой, под руководством которого основали пресловутый ГУЛАГ. Портрет Ягоды мы видели в полицейском участке в Химках, где состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Сразу возникает вопрос, много ли полицейский участков "украшены" портретами таких советских спецслужащих?

На некоторых кадрах, левее Ягоды, видны фотографии действующего руководства МВД во главе с министром Колокольцевым. Наши славное прошлое и славное настоящее. Один наследник другого, или как это еще понимать?

– возмущается российский журналист Леонид Парфенов.



Алексея Навального судили "под присмотром" Генриха Ягоды / Фото LifeShot

При этом Кремль не забывает об образе царя-самодержца, отца своей империи, власть которого незыблема и беспрекословна. Путин пользуется большой поддержкой руководства православной церкви, на которую когда-то опиралась власть царя Николая Второго.

Патриарх Кирилл часто нахваливает политику Путина, используя свой духовный авторитет. Еще летом он поддержал путинские поправки к конституции, неделю назад одобрительно прокомментировал послание Путина к Федеральному собранию, а 20 января обсудил с президентом важность поддержки церкви во время пандемии.

Под продюсированием главы "Первого канала" Константина Эрнста в России сняли фильм "Союз спасения". В этой ленте вроде бы о декабристах, а на самом деле – о современности красной нитью продвигается политический месседж о том, как плохо выступать против власти царя и разжигать вражду в народе.

Одновременное возвеличивание имперского прошлого и СССР кажется невозможным, ибо представители обоих идеологических лагерей ненавидят друг друга. Однако такая гибридная идеология работает и даже имеет материальное олицетворение – это Храм вооруженных сил.

Храм вооруженных сил – это огромный по масштабу и цене проект, который построен на пожертвования и государственные гранты. На территории храма в цветах "хаки" есть огромный музейный комплекс, оформленный миллионами фотографий участников войны.



Храм вооруженных сил / Фото Velbes

Сам по себе храм является сочетанием советского милитаризма и православной веры, которые, казалось бы, являются идеальными союзниками для действующего режима Владимира Путина. На весь проект ушло более 10 миллиардов рублей (то есть десятая часть от стоимости "дворца" с золотыми ершиками).

Вся эта идеология не остается в рамках телевизора. Например, в законе "О наказании за реабилитацию нацизма" в 2020 году сделали некоторые правки. Теперь гражданам запрещено "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Эксперты считают, что фактически россиянам могут запретить любые критические высказывания об СССР, которые касаются отношений с нацистской Германией накануне войны.

Конечно, такая идеологизация не может обойтись без репрессий, которые и являются следствием политики радикализации.

Репрессии против интеллигенции, оппозиции и обычных людей

Последний год был насыщенным разными резонансными делами против русской интеллигенции. Так, например, громким является дело карельского историка Юрия Дмитриева, который как руководитель местной исторической организации "Мемориал" нашел массовые захоронения в Сандармохе. По версии историков, в этом месте в 1937–38 годах в ямах происходили тайные захоронения более 6 тысяч расстрелянных людей.



Места захоронения жертв репрессий в Сандармохе / Visem

Подконтрольная Кремлю организация РВИО ("Русское военно-историческое общество") начала проводить в этом же месте собственные исследования для поиска якобы расстрелянных финнами красноармейцев.

Этими действиями РВИО фактически нивелировало труды историков по сталинским репрессиям в этом урочище. А самого Дмитриева с 2016 года судят якобы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, и именно в 2020 году ему вынесли окончательный приговор – 13 лет лишения свободы. За 4 года судебного процесса ему несколько раз меняли статью и даже оправдывали, но окончательный вердикт оказался не в пользу историка.

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Такая судьба не обошла и других российских ученых. Начиная с 2015-го года увеличилось количество уголовных преследований ученых. Речь об инкриминировании им государственной измены, шпионажа или якобы коррупционных схем, которые заключались в передаче технологий другим странам. Так, только за 2020 год не менее четырех исследователей начали судить по таким статьям.

Например, "шпиономания" коснулась президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук. 78-летнего Валерия Митько обвинили в государственной измене. По версии следствия, Митько во время своей поездки в Китай передал представителям спецслужб этой страны секретные материалы. Ученого отправили под домашний арест. Митько уверяет, что просто читал лекции в одном из китайских университетов.



78-летний подозреваемый Валерий Митько / Фото ААН

Также осенью суд в Томске взял под стражу 64-летнего физика Александра Луканина за передачу российских технологий китайцам (а по некоторым источникам – за государственную измену). Ранее ученого приглашали в Китай на работу в Шэньянский университет. Коллеги Луканина говорят, что он занимался технологиями, которые есть в свободном доступе, поэтому ничего секретного передавать не мог.

В июне в городе Канске Красноярского края задержали троих 14-летних подростков. Их обвинили в создании террористической группировки и планировании взрыва здания ФСБ. По информации телеграм-канала Baza, который общался с родственниками юношей, взорвать здание они хотели в компьютерной игре Minecraft.

Впрочем, следствие имеет другую версию. Основной причиной задержания ребят как террористов было то, что подростки на видео снимали якобы подготовку к террористическому акту, подрывая в недостроях петарды и бросая на стену коктейль молотова. Этих данных, полученных в социальной сети "Вконтакте", оказалось достаточно для ареста, потому что в диалоге подростки упоминали о том, что "было бы хорошо взорвать здание ФСБ".

В качестве доказательств по делу проходят таблетки гидроперита (используются для создания взрывчатки), которые можно купить в любой аптеке. Знакомые школьников рассказали, что некоторые из обвиняемых были известны своими оппозиционными взглядами среди сверстников. Имена подростков попали в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Теперь им грозит до 10 лет колонии.

То что происходит сейчас в отношении российской оппозиции после возвращения Навального в Москву, также имеет репрессивный характер. Уже арестованы до 10 суток коллеги Навального из Фонда борьбы с коррупцией – Георгий Албуров, Кира Ярмыш и другие. Задержаны они были за призывы к участию в несанкционированных митингах.

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Реакция Кремля на митинг 23-го января является более жесткой по сравнению с теми акциями, которые проходили годами ранее. Власть блокирует координационные группы в социальных сетях, открывает дела против агитаторов, угрожает студентам отчислением из университетов и тому подобное.

Вся медийная машина Кремля работает над тем чтобы дискредитировать протест и предупредить потенциальных участников о возможных последствиях. А значит, людей готовят к тому, что действия правоохранителей будут еще более жесткими.