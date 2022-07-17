Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук. Он говорит, что последние несколько недель россия просто совершает террор.
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По его словам, в России отлично понимают, что не смогут победить нас и оккупировать всю Украину.
Из этого можно сделать только один вывод – что на самом деле у россиян уже нет иллюзий относительно того, что они смогут победить Украину в войне, как планировали ранее,
– заявил Олещук.
Политолог объяснил, что есть только одна вещь, на которую могут рассчитывать россияне.
"Это принудить Украину к капитуляции другим способом. В частности, путем террора против украинских граждан, чтобы посеять панику и уныние, а также путем давления на западных партнеров Украины, чтобы они отказались от поддержки", – ответил он.
Петр Олещук говорит, что другого плана у россиян просто не осталось.
К слову, политтехнолог и эксперт Алексей Голобуцкий пояснил, что есть три сценария завершения войны в Украине:
- Первый сценарий сводится к тому, что у нас будет несколько лет оставаться текущий статус-кво. А через несколько лет будет новая война.
- Вторым вариантом станет просто война на истощение. Здесь уже за основу нужно будет брать ресурсный потенциал сторон. У кого ресурсная база измотается быстрее – тот и проиграет.
- А третий вариант – ВСУ выбивают захватчиков с Юга, что-то делают с Донбассом, и путин в отчаянном порыве запускает алгоритм, что в конечном итоге приведет к распаду россии.
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