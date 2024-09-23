Почему россияне бросают много техники на Угледар и Курахово: обзор фронта от Свитана

Россияне пытаются взять Угледар в окружение, а также все ближе подходят под Курахово. При этом они используют большое количество техники.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил, почему противник активно применяет технику в районе Угледара и Курахово.

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Как россияне суют на Угледар и Курахово

Свитан отметил, что на Восточном направлении россияне преимущественно пытаются наступать техникой в районе Угледара и Курахово, поскольку имеют там такую возможность.

Там из Донецка на Волноваху 2 рокадные дороги – и железнодорожная, и шоссейная, которые дают возможность переброски техники, подвоз ее практически к линии фронта,

– заявил полковник запаса.

По его словам, российские оккупанты еще давно скопили большое количество техники в районе Никольского, потому сейчас бросили ее на Угледар.

Он отметил, что под Покровском россиянам сложнее это делать. Поэтому там преимущественно работают штурмовые группы противника.

Что происходит в Угледаре: смотрите на карте

Новый прорыв участка границы с Россией

Украинские защитники из 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады прорвали еще один участок границы с Россией. Полковник запаса заметил, что прорывы могут быть в нескольких местах – как минимум из района Веселого в сторону Глушково.

Не исключена также работа наших войск из района Глухово в сторону Рыльска.

Он отметил, что на Курском направлении есть возможность уничтожать российские войска, которые не успевают там закрепиться, ведь их бросают практически на убой, пытаясь остановить наше движение. А наши Силы обороны этим и пользуются.

Российская армия преимущественно на восточном и южном фронтах, а на северном ее просто нет,

– сказал Свитан.

Те российские части, которые сейчас разрознены, можно давить. И именно это, добавил военный эксперт, сейчас делают наши защитники.