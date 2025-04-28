Ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан Макбет в эфире 24 Канала рассказал, что главная цель России на переговорах – затягивать процесс как можно дольше. Пока продолжаются переговоры, они могут распространять пропаганду.

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Почему Россия тянет с переговорами

В частности их нарративы о том, якобы готовы к диалогу, однако другая сторона отказывается взаимодействовать.

Я думаю, что это и есть настоящая цель переговоров: создать возможность для пропаганды. В конце концов, когда достигается прекращение огня, больше нет темы для обсуждения. И в этом возникает проблема,

– сказал Райан Макбет.

Он добавил, что действия России часто кажутся нелогичными.

К слову, так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью озвучил требования для перемирия. Лавров заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а Крым, так называемые "ДНР" и "ЛНР", Херсонская и Запорожская области должны быть международно признаны российскими.

Украина должна быть "демилитаризованной" и "денацифицированной". Также Россия требует снятия санкций и возвращения замороженных активов. На этом Лавров не остановился: он добавил, что Украина должна отменить законы, которые ограничивают использование русского языка, культуры и церкви.