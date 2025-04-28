Ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет в ефірі 24 Каналу розповів, що головна мета Росії на переговорах – затягувати процес якомога довше. Поки тривають переговори, вони мають змогу поширювати пропаганду.

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Чому Росія тягне з перемовинами

Зокрема їхні наративи про те, нібито готові до діалогу, однак інша сторона відмовляється взаємодіяти.

Я думаю, що це і є справжня мета переговорів: створити можливість для пропаганди. Врешті-решт, коли досягається припинення вогню, більше немає теми для обговорення. І в цьому виникає проблема,

– сказав Раян Макбет.

Він додав, що дії Росії часто здаються нелогічними.

До слова, так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у своєму інтерв'ю озвучив вимоги для перемир'я. Лавров заявив, що Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, а Крим, так звані "ДНР" та "ЛНР", Херсонська й Запорізька області мають бути міжнародно визнані російськими.

Україна має бути "демілітаризованою" та "денацифікованою". Також Росія вимагає зняття санкцій і повернення заморожених активів. На цьому Лавров не зупинився: він додав, що Україна повинна скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви.