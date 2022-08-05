Об этом 24 канала рассказал российский экономист Сергей Алексашенко. Он подчеркнул, что не понимает, чего россиян не волнует их уровень жизни .

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На вопрос журналистки, почему русские солдаты не знают, что такое унитазы, экономист ответил, что пути платят им небольшие деньги, чтобы они могли позволить себе установить такие вещи или отправить детей учиться в хорошие университеты.

По словам Алексашенко, Путина абсолютно не волнует уровень жизни россиян , и это точно не является для него целью.

Почему россиян не волнует свой уровень жизни

"Это хороший вопрос, но на него нет ответа. Я не могу на это ответить , и социологи не могут", – сказал он.

Экономист отметил, что в России есть люди, которые счастливы от того, что хоть что-то имеют или от того, чтобы в их стране нет войны, на их дома не падают ракеты и т.д.

А если их сына или мужа убивают, они получают финансовые выплаты от государства, равное зарплате сына или мужа за следующие 25 лет. Так путин от них откупается,

– считает Алексашенко.

По его мнению, именно поэтому россияне терпят, потому что их это не волнует, в России такой народ.

Экономист добавил, что российская экономика велика, нефти и газа там хватит на ближайшие 30 – 40 лет. "Поэтому это позволит путину финансировать войну против Украины, если он этого захочет", - ответил он.

К слову, Сергей Алексашенко также отметил, что основные расходы из российского бюджета на войну – зарплаты военным, оплата топлива, медикаментов, питания и других материалов. Он считает, что эти расходы не составляют слишком серьезной нагрузки на казну кафиров.

Другой вопрос – военная техника. Сейчас у России нет возможности быстро изготовить дополнительное вооружение. Пока неизвестно, сколько у него осталось военной техники, чтобы и дальше вести войну.

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