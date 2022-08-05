Про це 24 каналу розповів російський економіст Сергій Алексашенко. Він наголосив, що не розуміє, чого росіян не хвилює їх рівень життя.

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На питання журналістки, чому російські солдати не знають, що таке унітази, економіст відповів, що путін платить їм невеликі гроші, щоб вони могли дозволити собі встановити такі речі чи відправити дітей навчатися в хороші університети.

За словами Алексашенка, путіна абсолютно не хвилює рівень життя росіян, і це точно не є для нього ціллю.

Чому росіян не хвилює свій рівень життя

"Це гарне питання, але на нього немає відповіді. Я не можу на це відповісти, і соціологи не можуть", – сказав він.

Економіст зауважив, що в росії є люди, які щасливі від того, що хоч щось мають, чи від того, щоб в їх країні немає війни, що на їх будинки не падають ракети тощо.

А якщо їх сина чи чоловіка вбивають, вони отримують фінансові виплати від держави, що дорівнює зарплати сина чи чоловіка за наступні 25 років. Так путін від них відкупляється,

– вважає Алексашенко.

На його думку, саме тому росіяни терплять, бо їх це не хвилює, в росії такий народ.

Економіст додав, що російська економіка велика, нафти та газу там вистачить на найближчі 30 – 40 років. "Тому це дозволятиме путіну фінансувати війну проти України, якщо він цього захоче", – відповів він.

До слова, Сергій Алексашенко також зазначив, що основні витрати з російського бюджету на війну – це зарплати військовим, оплата палива, медикаментів, харчування та інших матеріалів. Він вважає, що ці видатки не складають аж надто серйозно навантаження на казну окупантів.

Інше питання – військова техніка. Зараз росія не має змоги швидко виготовити додаткове озброєння. Наразі невідомо, скільки в нього залишилося військової техніки, щоб і надалі вести війну.

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