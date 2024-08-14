Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что словаки предложили подписать соглашение с Россией, однако для прокачки газа, закупленном в других странах. Именно он должен был бы идти по украинской газотранспортной системе.

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Насколько важна для россиян газовая станция в Судже

По словам экономиста, в результате обстрелов России по газоизмерительной станции в Судже, было попадание в административное здание, само же оборудование вроде бы не пострадало. Это подтверждается тем, что общий объем прокачки газа уменьшился лишь на 7%, что является контрактной особенностью. То есть сама система продолжает работать.

Вход в украинскую газотранспортную систему происходил в довоенные времена из двух мест: через Луганскую область, которая является неподконтрольной Украине, и Суджу. По сути, Суджа, на сегодня, является единственной точкой коннекта газотранспортной системы России с транзитной трубой Украины,

– объяснил Пендзин.

Именно поэтому этот газопровод является единственным, который сейчас обеспечивает транзитную деятельность страны-агрессора. Сейчас остается важный вопрос, что будет с этим газопроводом до конца 2024 года. Украина имеет контрактные обязательства с европейцами и российским "Газпромом", который точно не будет продолжаться.

План Словакии

По словам экономиста, словаки предложили создать газовый консорциум в Европе, который подпишет соглашение с российским "Газпромом", на прокачку не российского газа, а азербайджанского и туркменского. Передача этого газа должна осуществляться в Судже.

То есть украинской газотранспортной системой до конца 2024 года должен идти газ не российский, а венгерский и словацкий, купленный в Туркменистане и Азербайджане. Эти две страны будут заменять российский газ на своих границах.

Есть физическая прокачка, а есть документальное оформление. Формально в Украине лет 6 есть так называемый виртуальный реверс, то есть будто мы прокачиваем газ в Европу и оттуда берем. На самом деле мы берем газ из российской трубы. Так хотят сделать и словаки,

– отметил Пендзин.