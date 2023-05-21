У россиян могут быть четыре основные стратегии и цели для активизации своей террористической деятельности по столице. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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По сообщениям Ступака, до сих пор корректировщики-изменники иногда пытаются передать сведения для обстрелов в Россию, хотя СБУ усиленно работает над их обнаружением.

Часто россияне пытаются попасть пальцем в небо. Просто по Google-картам вычисляют, где теоретически можно спрятать какое-нибудь производственное предприятие, либо ремонтную базу, либо базу хранения,

– добавил аналитик.

Цели россиян

Если предположить, что Россия в обстрелах пользуется логикой, то можно заключить, что прежде всего целью России является террор, внушение страха на население. Речь идет о жителях Киева и в первую очередь иностранных дипломатов, которые здесь живут.

Кроме того, поскольку Россия не имеет побед на фронтах, они решили терроризировать мирное население, чтобы как-то отыграться.

Еще одной целью окупантов является поиск украинской ПВО.

Сегодня ночью было 20 "Шахедов". Я уверен, что так они пытаются вычислить местонахождение нашей ПВО, чтобы, при планировании следующих атак, можно было попасть в эти места и уничтожить,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

И четвёртой стратегией может быть попытки вычислить, где в Киеве расположены в пунктах временного хранения военная техника, военное снаряжение и амуниция, которую готовят для украинского контрнаступления

Возможно, у них создалось впечатление, если Киев максимально обезопасен, то здесь где-то могут скрывать технику. Помните, в начале войны они активно бомбили производственные мощности в окрестностях Киева, в центре Киева, которые еще из Советского Союза используются для изготовления вооружения,

– заметил Ступак.

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