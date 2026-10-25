"Живой щит для операторов дронов": в ВСУ объяснили, почему россияне блокируют эвакуацию из Алешек

Дилемма для Кремля заключается в том, что открытие эвакуационного коридора сразу обнажит позиции российских операторов дронов. В эфире 24 Канала председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, что захватчики вынуждены скрываться среди местного населения.

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Почему оккупанты боятся выпустить гражданских

По его словам, взятие гражданских лиц в заложники является привычной тактикой для российского военно-политического руководства.

Перед ним сейчас стоит вопрос: позволить людям уйти – значит раскрыть местонахождение их операторов дронов. Их же операторы дронов скрываются среди мирных жителей, и они это знают. А их солдаты, по сути, живут за счет грабежа этих людей– подчеркнул Иван Тимочко.

Воюющие войска вынуждены балансировать между риском разоблачения собственных подразделений и международным давлением. Непрекращающиеся дискуссии в мире о том, что Россия удерживает заложников и ведет себя демонстративно жестоко, заставляют отворачиваться даже ранее лояльных зарубежных политиков.

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Военный выразил сомнение в том, что процесс эвакуации со стороны России будет простым или легким. Российские войска неоднократно нарушали договоренности о "зеленых коридорах" и наносили удары артиллерией и беспилотниками по мирным жителям.

Что известно сейчас о ситуации в городе

Россия и Украина договорились о режиме тишины в Алешках. Перемирие призвано обеспечить эвакуацию мирных жителей из прифронтового города, который месяцами страдает от голода.

В частности, это стало возможным благодаря усилиям Мелании Трамп и постоянному распространению информации о гуманитарной катастрофе.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, стороны договорились о: прекращении огня; доставке гуманитарной помощи; разминировании дорог и обеспечении безопасного выезда гражданских лиц из города.

Режим тишины будет действовать не только в Алешках, но и на маршрутах проведения гуманитарной операции.