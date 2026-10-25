"Живий щит для дроноводів": у ЗСУ пояснили, чому росіяни блокують евакуацію з Олешок

Дилема для Кремля полягає у тому, що відкриття евакуаційного коридору одразу оголить позиції російських дроноводів. В ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, що загарбники змушені ховатися серед місцевого населення.

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Чому окупанти бояться випустити цивільних

За його словами, взяття цивільних у заручники є звичною тактикою для російського військово-політичного керівництва.

Для нього зараз стоїть питання: дати вийти людям – це означає оголити їхніх дроноводів. Їхні ж дроноводи ховаються серед цивільних людей, і вони це знають. І їхні солдати, по суті, живуть грабунком цих людей– наголосив Іван Тимочко.

Загарбницькі війська змушені балансувати між ризиком викрити власні підрозділи та міжнародним тиском. Безперервне обговорення у світі того, що Росія утримує заручників і поводиться демонстративно жорстоко, змушує відвертатися навіть раніше лояльних закордонних політиків.

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Військовий висловив сумнів щодо того, що процес евакуації з боку Росії буде простим чи легким. Російські війська неодноразово порушували домовленості про зелені коридори та завдавали ударів артилерією й безпілотниками по цивільних.

Що відомо наразі про ситуацію в місті

Росія та Україна домовилися про режим тиші в Олешках. Перемир'я покликане забезпечити евакуацію цивільних з прифронтового міста, яке місяцями страждає від голоду.

Зокрема, це стало можливо завдяки зусиллям Меланії Трамп та постійному розповсюдженню інформації про гуманітарну катастрофу.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, сторони домовилися про: припинення вогню; доставку гуманітарної допомоги; розмінування доріг і забезпечення безпечного виїзду цивільних із міста.

Режим тиші діятиме не лише в Олешках, а й на маршрутах проведення гуманітарної операції.