Даже за баснословные деньги: почему россияне в панике боятся отправлять грузовики в Крым

Российская логистика в оккупированный Крым оказалась под постоянным огневым контролем Сил обороны Украины, а сухопутный коридор превратился для захватчиков в настоящую ловушку. Несмотря на обещания огромных выплат водителям грузовиков, желающих рисковать жизнью становится все меньше.

Ситуация на крымском направлении существенно обострилась после ограничения работы паромной переправы и активизации украинских точечных ударов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу о ситуации с вражеской логистикой на сухопутном пути к полуострову. По его словам, доходы российских перевозчиков стремительно растут исключительно из-за высоких рисков уничтожения их автотранспорта Силами обороны Украины.

Сколько зарабатывают российские перевозчики за рейс в Крым

За два рейса из Ростова в оккупированный Крым чистая прибыль водителя грузовика достигает уже около 500 тысяч рублей. Еще в начале лета эта сумма составляла 300 тысяч рублей, однако стоимость логистики постоянно растет из-за систематических и сокрушительных ударов украинских сил.

Это его чистый заработок, который остается, если, условно говоря, удалось проскочить. То есть стоимость одного рейса возрастает примерно до 500 тысяч рублей за одну поездку. Это 250 тысяч гривен, чтобы понять, во сколько это обходится российским перевозчикам и сколько стоит их логистика,

– отметил Андрющенко.

Почему на блокпостах и трассе "Новороссия" возникают пробки

Особенно активные удары наносятся вдоль трассы, которую оккупанты называют "Новороссия", в частности на участке от Бердянска до Чонгара. Из-за этого захватчики создают огромные пробки на контрольных пунктах, поскольку вместо быстрого пропуска машин во время тревоги они полностью блокируют движение.

Недавно на Чонгаре образовалась пробка с ожиданием как минимум полтора часа. Закончилось это тем, чем и должно было закончиться: стоило только написать, что они ждут прилетов, как туда попали. Были и эвакуации, и сожженные машины,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Ситуация осложнилась после 11 сентября, когда оккупанты ограничили паромное сообщение, оставив его только для критически важных грузов, таких как лекарства. Все остальные грузовики направили по сухопутному коридору, что добавило как минимум 450 машин в сутки к общему потоку.

Руководитель Центра изучения оккупации о логистике на ВОТ: видео

"Такая толпа не могла остаться незамеченной, и Силы обороны начали систематически это доводить до сведения. Теперь водители ищут объездные пути в специализированных чатах, но трасса построена так, что ее не обойти, особенно возле Мелитополя или возле разрушенных мостов, где приходится снижать скорость", – подытожил Петр Андрющенко.