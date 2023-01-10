Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские военные создают вокруг руины.
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Ведение войны по-русски
Сергей Череватый отметил, что главный метод ведения войны у россиян – использование систем поражения: реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии. Также оккупанты прибегают к продвижению малых групп пехоты по примеру ВСУ.
По его словам, только за 9 января по Соледару и его окрестностям враг нанес 86 обстрелов ракетными системами артиллерии. Из-за частых атак россиян город практически уничтожен. Такая тактика россиян, по мнению Череватого, очень странная.
"Логика войны ясна, потому что они хотят захватывать руины, как перед этим было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск", – заметил он.
Однако спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что терять личный состав из бывших заключенных не очень и жаль. Тем более, штурмы они выполняют под прицельным наблюдением не менее циничных руководителей.
"Вы же видели видео с Пригожиным, где он мертвым заключенным говорит, что их контракт окончен", – объяснил Череватый.
Так что удивления возникать не должно.
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Моральное состояние российских военных
Сергей Череватый рассказал, что морально-психологическое состояние российских наемников очень плохое.
Но главным средством их ободрения, чтобы гнать на штурм, есть страх насилия,
– подчеркнул он.
По его словам, в российской армии любой проступок карается смертью. Остаться без жизни можно из-за потери оружия, отступления без команды или сдачи в плен.
"У них нет другого выхода, как только под постоянным прессом насилия и страха двигаться вперед", – заметил Череватый.
Он добавил, что с такой тактикой они смогут лишь показать тактический успех, при этом усеявший все поля телами солдат и регулярной армии, и "вагнеровцев".
Новая волна мобилизации в России: что известно
- Украинская разведка сообщила, что Россия намерена проводить еще одну волну мобилизации в январе 2023 года. Россияне соглашаются идти на войну, потому что в большинстве своем не догадываются о реальной ситуации на фронте.
- Мобилизация в России не прекращалась и не будет, но может быть очередная волна активного призыва. А когда станет ощутимой острая нехватка "пушечного мяса", то россиян будут отлавливать всюду.
- Разговоры о новой волне мобилизации в России не утихают. Она может начаться в ближайшее время. Среди первых вербовать на войну будут русских заключенных.