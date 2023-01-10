Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські військові створюють навколо руїни.

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Ведення війни по-російськи

Сергій Череватий зауважив, що головний метод ведення війни в росіян – використання систем ураження: реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії. Також окупанти вдаються до просування малих груп піхоти за прикладом ЗСУ.

За його словами, лише за 9 січня по Соледару та його околицях ворог наніс 86 обстрілів ракетними системами артилерії. Через часті атаки росіян місто практично знищене. Така тактика росіян, на думку Череватого, дуже дивна.

"Логіка війна зрозуміла, тому що вони хочуть захоплювати руїни, як перед цим було в Лисичанську чи Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ", – зауважив він.

Проте, речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що втрачати особовий склад із колишніх в'язнів не дуже і шкода. Тим паче штурми вони виконують під прицільним наглядом не менш цинічних керівників.

"Ви ж бачили відео з Пригожиним, де він мертвим в'язням каже, що їхній контракт закінчено", – пояснив Череватий.

Нагадаємо! Євгєній Пригожин, більш відомий як "кухар Путіна", у новорічну ніч відвідав морг із російськими військовими, які загинули у війні з Україною.

Тож здивування виникати не має.

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Моральний стан російських військових

Сергій Череватий розповів, що морально-психологічний стан російських найманців дуже поганий.

Але головним засобом їхнього підбадьорювання, щоб гнати на штурм, є страх насилля,

– підкреслив він.

За його словами, у російській армії будь-який проступок карається смертю. Залишитися без життя можна через втрату зброї, відступ без команди чи здачу в полон.

"У них немає іншого виходу, як тільки під постійним пресом насилля та страху рухатися вперед", – зауважив Череватий.

Він додав, що із такою тактикою вони зможуть лише показати тактичний успіх, при цьому усіявши всі поля тілами солдат і регулярного війська, і "вагнерівців".

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