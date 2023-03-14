Нехватка артиллерийских боеприпасов накалилась настолько, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Причина провального наступления

Разведчики уверены, нехватка боеприпасов – ключевая причина того, что в последнее время ни одно российское подразделение не могло вести оперативно значимые наступательные действия.

Россия, вероятно, уже использует старые запасы боеприпасов, которые ранее считались непригодными. Путин в марте издал указ, которым установили меры для Минпромторга по обходу полномочий руководителей предприятий оборонной промышленности, не выполняющих производственные задачи.

Кроме того, государство-агрессор чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу. В Москве понимают, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в войне.

Сколько еще Россия может воевать

Путин хочет затянуть войну против Украины, дождавшись, что Запад якобы откажется поддерживать Киев. Глава разведки Литвы Элегиус Паулавичюс считает, что у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине с "нынешней интенсивностью" еще два года.

Однако это будет зависеть и от "поддержки российских военных со стороны таких государств как Иран, Северная Корея".