Об этом 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты понесли ощутимые потери среди самолетов Су-30, Су-34, Су-25 и тому подобное. Также не так-то просто пополнять летный состав. Ведь пилот должен пройти 5-летнюю учебу, а потом еще приобретать боевой опыт.

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Игнат напомнил, что в Сирии оккупанты просто летали на высотах в 5 километров, потому что у противника не было дальнобойных средств ПВО. В Украине совсем другая ситуация.

Они понесли потери в авиации Су-30, Су-34, Су-25 в очень большом количестве. Если так и дальше будут действовать, то потеряют свою основную боевую силу. Поэтому они действуют по принципу дистанционных обстрелов,

– подчеркнул Игнат.

Было бы хорошо иметь собственные дроны-камикадзе

Как отмечает Игнат, уже давно началась война дронов – они являются частью любых боевых действий. Еще до получения "Байрайктаров" ВСУ взяли на вооружение "Лелеки", "Фурии" и т.д.

Пока в ВСУ не так успешна ситуация с дронами-камикадзе. Игнат отмечает, что было бы неплохо иметь современные западные образцы этого вооружения.

Не так успешно у нас с дронами-камикадзе, а они могли бы стать хорошим залогом успеха. Сейчас есть Switchblade. И дальше будем их просить. Этот тип вооружения очень донимает. Было бы неплохо иметь современные образцы такого оружия,

– отметил Игнат.

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Напомним, что Соединенные Штаты Америки уже передали Украине две системы противовоздушной обороны NASAMS. Эту информацию рассказал Спикер министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Он добавил, что Соединенные Штаты обеспечили обучение этим системам для украинских военных. Они учились ими пользоваться в Европе.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Aspide и американские NASAMS в ближайшее время станут в строй и будут защищать украинское небо.